Webwinkel Wehkamp in Zwolle verkoopt fors meer in coronajaar

Webwinkel Wehkamp in Zwolle heeft in coronajaar 2020 een vijfde meer omzet geboekt dan het jaar ervoor. De verkoopstijging kwam volgens het bedrijf doordat Nederlanders tijdens de viruspandemie veel meer online zijn gaan winkelen. Ook samenwerkingen met bekende Nederlanders en merken en de snelle bezorgmogelijkheden zouden hebben bijgedragen aan de groei.

De omzet steeg het afgelopen jaar naar 766 miljoen euro. Dat is 19 procent meer dan het jaar ervoor. Wehkamp verkocht over de gehele linie meer producten. Niet alleen in de dames- en kindermode was er groei, ook de relatief nieuwe categorieën wonen, beauty en de eigen merken deden het goed.

Geen windeieren

Ook legden exclusieve samenwerkingen met bekende Nederlanders zoals tv-kok Miljuschka Witzenhausen en andere merken zoals HEMA het bedrijf naar eigen zeggen geen windeieren. Het betreft wel nog voorlopige jaarcijfers. Wehkamp heeft ook niet naar buiten gebracht of er winst of verlies is gedraaid. De definitieve jaarcijfers verwacht de webwinkel in de zomer.

Graham Harris, topman van Wehkamp, zegt in een toelichting op de cijfers dat "een geavanceerd en bijna volledig geautomatiseerd distributiecentrum" in Zwolle gezorgd heeft voor "betrouwbare en snelle bezorgopties". Daardoor kon Wehkamp het hele jaar goed omgaan met de verkooppieken die zich voordeden. Harris zegt dat het bedrijf ook heeft geïnvesteerd in een nieuwe fotostudio waardoor de producten beter gefotografeerd konden worden.

Minder commissie

Wehkamp laat verder weten een aantal winkeliers met wie het platform samenwerkt te hebben ondersteund door bijvoorbeeld voorraden over te nemen en te verkopen. Om hoeveel voorraad het gaat, zegt de webwinkel niet. Ook heeft Wehkamp waar het kon tijdelijk minder commissie gerekend.