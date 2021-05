Fitnessschool Van Dijk in Kampen moet na 40 jaar de deuren sluiten; corona de nekslag voor familiebedrijf

'Ze zeggen weleens aan alles komt een eind', schrijft fitnessschool Van Dijk uit Kampen op haar Facebookpagina. 'En op dit moment komt er na 41 jaar noodgedwongen ook een eind aan ons fitnesscentrum. Vanaf 1 juni gaat de deur definitief op slot.' De teleurstelling over de beslissing klinkt door de telefoon als we eigenaar Marco Dijst bellen. "We hebben er alles aan aan gedaan, maar het gaat niet meer."

Terwijl voor veel ondernemers met de huidige vaccinatiesnelheid het licht aan het einde van de tunnel doorkomt, moeten andere ondernemers toch in de eindsprint van de coronapandemie de handdoek in de ring gooien. Bijna letterlijk voor sportschool Van Dijk Sport en Fitness in Kampen.

Ondanks een jaar vol creatieve ideeën om toch te kunnen blijven sporten en geld te genereren, moet het bedrijf in het zicht van de finish alsnog stoppen.

Kosten hoger dan inkomsten

"De financiële last is te groot geworden”, zegt eigenaar Marco Dijst. “We stoppen. Daar waar de grote fitnessketens financieel de rit kunnen uitzingen is het voor ons als kleine zelfstandige ondernemers niet meer te doen."

Op Facebook schrijft hij: "Mede door steun van onze leden, en hulpacties die georganiseerd werden door ander bedrijven, konden we elke keer een maandje vooruit en hoopten we op een snelle heropening. Maar de kosten zijn al maanden flink veel hoger dan de inkomsten. En dus moet het bedrijf met pijn in het hart afscheid nemen van de leden, het fitnesscentrum en de collega’s."

“We willen er op enig moment wel op terugblikken, maar we moeten dit eerst verwerken” zegt Dijst. Bovendien is het allemaal nog heel vers en moet ik mijn personeel nog inlichten. We zijn op dit moment druk bezig met een advocaat om de zaak goed af te handelen."

"Sinds januari 2020 is de faillissementswet vervangen door een nieuwe regeling, die behelst dat er bij de afwikkeling geen curator meer aan te pas komt zodat de schuldeisers er beter vanaf komen. Het vergt nu alle aandacht om te kijken hoe we dat moeten gaan regelen."

Verder laat Marco Dijst weten dat zijn schoonvader, Jetse van Dijk, de man die de sportschool 41 jaar geleden is gestart momenteel ook veel moeite heeft met het slechte nieuws. "Als je ruim 40 jaar een gezond bedrijf hebt opgebouwd, dat nu buiten je schuld kapot gaat, dat komt hard aan."

Dankbaar

Aan de leden van de sportschool laat hij via Facebook weten, dat het bedrijf dankbaar is voor de steun die het gekregen heeft;

"We weten als geen ander dat het leven gewoon weer doorgaat, de wereld zal (gelukkig) niet stoppen als sportschool van Dijk niet meer bestaat. Iedereen zal en nieuwe sportplek vinden, maar het zal niet meer hetzelfde zijn. We bedanken onze leden voor het vertrouwen de afgelopen jaren en met name in het laatste voor ons zware corona jaar. We komen elkaar vast weer ergens tegen. Sportieve groet van Van Dijk Sport en Fitnesscentrum."

Overigens blijft de Stichting Budosporten Kampen, de vechtschool van zijn schoonvader Jetze van Dijk, wel bestaan. De vechtsportschool staat organisatorisch en financieel helemaal los van het fitnesscentrum en gaat door met alle diensten.