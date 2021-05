Grotere kans voor Weghorst en Drommel op deelname aan EK, De Boer mag 26 spelers meenemen

De Boer gaf onlangs aan dat Weghorst hard op de deur klopt voor een plek in zijn selectie. Hij selecteerde de spits uit Borne echter nog niet eerder. Voorganger Ronald Koeman deed dat wel. FC Twente-doelman Drommel was eind vorig jaar één van de drie doelmannen van De Boer in de strijd om de Nations League, maar dat kwam wel mede door blessures bij andere keepers. Mogelijk kiest de bondscoach ervoor om een extra doelman mee te nemen.

Doelman hele toernooi vervangen

De Boer mag dus 26 spelers selecteren, maar per wedstrijd mogen er maar 23 op het wedstrijdformulier staan. Daarnaast mogen er spelers tot de eerste wedstrijden worden vervangen bij een ernstige blessure of ziekte. Doelmannen mogen tijdens het gehele toernooi vervangen worden bij een blessure. Ook als er dan nog twee fitte keepers in de selectie zitten.

Programma

De spelerslijst moet op 1 juni worden ingediend. De Boer maakt op vrijdag 14 mei zijn voorlopige selectie bekend. Op 21-22 en 24-26 trainen de beschikbare spelers in Zeist. Van 29 mei tot en met 5 juni gaat de ploeg op trainingskamp in Portugal. Daar is op 2 juni een oefenwedstrijd tegen Schotland. Op 6 juni oefent de ploeg in Enschede tegen Georgië. Het EK begint voor Nederland op 13 juni tegen Oekraïne, Oostenrijk is vier dagen later de tweede tegenstander en op 21 juni wordt de groepsfase afgesloten tegen Noord-Macedonië.