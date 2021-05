Zorgen bij Overijsselse ziekenhuizen over 'levensgevaarlijk' drankspel met bierdopjes

Ziekenhuizen in Overijssel zijn bezorgd over een nieuw drankspel met bierdopjes. Bij ziekenhuis ZGT in Almelo werd afgelopen week een patiënt behandeld die een bierdopje vast had zitten in zijn slokdarm. Andere ziekenhuizen in de provincie waarschuwen voor de 'levensgevaarlijke' gevolgen.

Bij het nieuwe drankspel moeten deelnemers een bierdopje in een glas proberen te gooien. Als dat lukt, moet diegene het glas in één teug leegdrinken. Het risico bestaat dat daarbij niet alleen het bier, maar ook de bierdop in de slokdarm terechtkomt.

Verdoving

De scherpe kartelrandjes van de bierdoppen kunnen volgens artsen grote schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag. De kroonkurk moet onder gedeeltelijke verdoving of volledige narcose verwijderd worden met een gastroscoop, een flexibele slang.

"Wij kennen één casus de afgelopen weken waarbij een persoon een bierdopje had ingeslikt", zegt een woordvoerder van ziekenhuis ZGT in Almelo. "We weten overigens niet zeker of dit een relatie had met het drankspel."

Grote zorgen

Uit een rondgang langs de andere ziekenhuizen in Overijssel blijkt dat er niet meer meldingen bekend zijn van de 'drankrage'. Maar bezorgd zijn de ziekenhuizen wel degelijk over het nieuwe drankspel.

"Het is een zorgwekkende ontwikkeling. Het inslikken van een bierdopje kan ernstige gevolgen hebben", zegt een woordvoerder van ziekenhuis MST in Enschede. Ook bij ziekenhuis Saxenburgh in Hardenberg zijn er zorgen. "Vooral vanwege de gezondheidsrisico's voor jongeren die aan deze drankspelletjes meedoen", laat een woordvoerder weten.

Rage

Ziekenhuis UMCG in Groningen waarschuwde afgelopen weekend al voor het nieuwe drankspel. Bij het Groningse ziekenhuis waren tot dan toe drie gevallen bekend. "We zijn bang dat dit een rage gaat worden. Daar hebben we allesbehalve zin in", zei endoscopieverpleegkundige Lisanne Kempinga bij de NOS.