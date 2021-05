De Klup Twente gaat eenzaamheid tegen met dagelijkse wandelingen: "Heel fijn"

De wandelaars trekken er sinds Pasen op uit en vanaf het begin was het een groot succes. Er gaven zich gelijk 75 Klupleden op, en nog eens 45 vrijwilligers. Vijf keer in de week wordt er gewandeld in groepjes van maximaal vier personen. Onderweg is er een koffiestop in de buitenlucht. De uitgezette wandeltochten duren hooguit een uurtje, want niet iedereen is even mobiel. Op donderdag kunnen er ook rolstoelers mee.

De wandelingen zijn op donderdag geschikt voor rolstoelgebruikers (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Landgoed Vogelsangk

De wandeling van vandaag voert de deelnemers door het buitengebied van Almelo. Zo lopen de deelnemers onder meer over een nieuw landgoed: Vogelsangk. Egbert ten Cate richt achter landgoed Bellinkhof 2,5 hectare nieuwe natuur in, met achthonderd meter wandelpad, een grote vijver en een bos.

Landgoed Vogelsangk. Egbert ten Cate richt achter De Bellinkhof in Almelo nieuwe natuur in. (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

In de vijver zijn al meerdere soorten watervogels gespot. Het bos is aangeplant met achtduizend boompjes. Het landgoed is nog maar net opengesteld voor publiek.

"Mooi uitzicht", lacht een van de wandelaars enthousiast. "En het is gezellig." Daar gaat het bij het wandelen om, vertelt Jolanda Overdorp van De Klup. "De mensen hebben elkaar gemist. En dat is het mooie van wandelen, dat je best wel goed gesprekken kunt voeren."

Deelnemer aan Klup de Dag: "Het is gezellig" (Foto: eigen foto RTV-Oost / Ina Brouwer)

Eenzaamheid neemt toe

Ze merkt dat de mensen eenzamer worden. "Ze hebben weinig contacten, er mag bijna niemand op visite komen. Er is dan wel weer dagbesteding maar dat is minimaal. Alles valt een beetje weg, daarom is dit ook zo fijn."

Lees ook: