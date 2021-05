Twee hoofdrolspelers Zwolse onderwereldoorlog op vrije voeten

Twee Zwolse broers die een rol hebben vervuld in de Zwolse drugsoorlog, komen voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank besloten. Het gaat om de geboren Irakees Bolle en zijn broer. De twee, die verdacht worden van langdurige drugshandel, hebben acht maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Het strafproces tegen hen dient in juli.

De Bolle en zijn broer werden aan het eind van de zomer van 2020 opgepakt. De recherche had hen een jaar lang gevolgd en verschillende drugsgebruikers ondervraagd. Het opsporingsapparaat was erop gebrand dat er een eind kwam aan het druggerelateerde geweld dat Zwolle geruime tijd in de greep had. Zo waren er meerdere schietpartijen met automatische wapens. Veel van de hoofdrolspelers in deze drugsoorlog werden van de straat geplukt.

De Bolle speelt een opvallende rol in die drugsstrijd. Zo zegt hij ontvoerd en gemarteld te zijn door één der strijdende kampen. Daarna deed hij bij de politie een boekje open over zijn gijzelnemers. Die zouden ook betrokken zijn bij meerdere moordaanslagen. Twee van hen hoorden onlangs celstraffen tegen zich eisen van 13 en 19 jaar.

Het lijkt wel een war on drugs Advocaat van de Bolle

Het broertje van Bolle werd in de onderwereldvete beschoten. Hij zat met een vermeend leider van een drugsbende te chillen in een busje, toen er vanuit een voorbij rijdende Renault Clio op hen werd gevuurd. Het broertje raakte niet gewond, de andere inzittende van het busje wel. Die schoot terug naar de inzittende van de Clio. Hij heeft voor het terugschieten geen straf gekregen.

De Bolle heeft een flink strafblad. Al jaren is hij in beeld als drugsdealer. Ook zat hij geregeld in de cel voor autodiefstal. Volgens zijn advocaat zijn verschillende drugsgebruikers in de stad door de politie onder druk gezet, om belastend over Bolle te verklaren. "Ze kregen te horen, als je niet meewerkt, dan brengen we je voor de rechter. Het lijkt wel een war on drugs. En je weet, in tijden van oorlog sneuvelt als eerste de waarheid."

Het inhoudelijke strafproces tegen Bolle en zijn broer dient begin juli.