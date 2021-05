Stijn (11) en Tiemen (13) uit 'De Hoeve' vanavond met hun zelfgebouwde tank paraat tijdens dodenherdenking

Vier maanden waren ze ermee onder de pannen. Ieder vrij uurtje op woensdag en zaterdag besteedden Stijn Aeyelts Averink en Tiemen Ottenschot aan hun eigen versie van de Sherman-tank; het materieel dat een zo prominente rol speelde bij de bevrijding van ons land.

Vanavond speelt die op schaal gebouwde replica van Stijn en Tiemen een belangrijke rol als in het Haaksbergse kerkdorp 'De Hoeve' - zoals de inwoners hun dorp haast liefkozend noemen - stil wordt gestaan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog.

Tekst gaat verder onder foto

De replica van Stijn en Tiemen naast een echte versie van een verzamelaar in Haaksbergen. (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Niet uitgepraat

Tiemen raakt niet uitgepraat als de oorlog ter sprake komt. De vonk sloeg over toen de mannen en vrouwen van Keep Them Rolling - een organisatie die ijvert voor behoud van het rijdend cultuurhistorisch erfgoed uit de oorlog - ooit hun kampementen opsloegen aan de rand van het dorp. "Ik was acht jaar toen ik een keer mocht meerijden. Daar begon mijn liefde. Dat vond ik echt geweldig."

'Geen Duitse tank'

Samen met Stijn kwam hij op het idee om zelf een tank in elkaar te zetten. Met afgedankt resthout dat ze bij een bouwmarkt op de kop wisten te tikken. "Tiemen had een video gezien van een paar Amerikaanse jongens die een tank hadden gebouwd", vertelt Stijn. "Zij hadden een Tiger-tank gemaakt. Alleen is dat een Duitse. Dat zagen we toch niet zo zitten."

Tekst gaat verder onder foto

Stijn en Tiemen in een echte Sherman. (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Het werd een Amerikaanse Sherman. Waarbij Stijn en Tiemen overigens feitelijk gezien niet helemaal historisch correct te werk gaan. Sint Isidorushoeve werd indertijd namelijk niet door de Amerikanen, maar door de Engelsen bevrijd. "Maar de Sherman vinden we nu eenmaal gewoon de mooiste", relativeert Stijn.

Saillant detail: het was bij Sint Isidorushoeve waar de geallieerden - oprukkend vanuit de Achterhoek - eerste voet op Overijsselse bodem zetten.

Benenwagen

Ze kunnen er ook mee rijden. "Met de benenwagen", legt Tiemen uit. "We hebben daarvoor aan de onderkant een hele constructie gemaakt van buizen, twee skelterwielen en zwenkwieltjes van een winkelwagentje. Daar zijn we een hele middag mee bezig geweest."

Oog voor detail

Oog voor detail kan de jeugdige oorlogsfanaten niet worden ontzegd. Tiemen over de extra dikke plaat aan de zijkant van hun mini-Sherman: "Die zijkant vormde het grootste oppervlakte van de tank. Omdat de Duitsers vooral op die plek schoten, hebben de Amerikanen er extra bepantsering op aangebracht."

Tekst gaat verder onder foto

Met gepaste trots tonen Stijn en Tiemen hun zelfgebouwde Sherman-tank. (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

'Beetje pronken'

Vanavond zijn de Hoevenaren paraat tijdens dodenherdenking bij gemeenschapscentrum 't Meuken. Dichtbij staat ook het oorlogsmonument dat door basisscholieren wordt onderhouden. Wat ze daar precies gaan doen? "Een beetje pronken", klinkt het stoer.

Plan B

Al houden ze wel een slag om de arm. Want voor vanavond wordt onstuimig weer voorspeld. Maar als echte oorlogsstrategen hebben ze een plan B. "Als het weer te slecht wordt, gaan we er morgen op Bevrijdingsdag een rondje mee door het dorp rijden."