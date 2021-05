Kampen moet op zoek naar nieuwe exploitant zwembad De Steur

Omdat er een opzegtermijn van een half jaar geldt, betekent het dat de overeenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen officieel op 1 november van dit jaar stopt.

In afwachting van de komst van een nieuwe exploitant, wil Sportfondsen het bad nog wel tijdelijk runnen. Maar het financiële risico ligt tijdens de tijdelijke exploitatie dan wel op het bordje van de gemeente Kampen.

Bezoekersaantallen

Aanleiding voor de tekorten, die Sportfondsen de afgelopen jaren heeft gedraaid, zijn de tegenvallende bezoekersaantallen van met name de recreatieve zwemmers. In de praktijk wijken heel veel mensen uit naar de grotere zwembaden in de regio rond Kampen, die meer watervertier bieden.

Volgens wethouder Geert Meijering zal de toekomstige exploitant zich ook meer moeten gaan richten op het gebruik van de baden voor het diplomazwemmen, de sportieve baantjeszwemmers, de verhuur aan zwem- en sportverenigingen en het gebruik van het zwembad door gezinnen met jonge kinderen.

Bezoekersaantallen zwembad De Steur Kampen (Foto: gemeente Kampen)

Want de ervaring leert inmiddels dat de wat oudere jeugd liever naar de grotere regionale (subtropische) zwembaden gaat.

Bij de nieuwe aanbesteding zijn de huidige openingstijden van het zwembad uitganspunt. "We zullen in goed overleg wel de tijden van sommige sportverenigingen aanpassen zodat er meer ruimte in de avonduren ontstaat voor het gebruik van het zwembad voor recreatief zwemmen", zegt Meijering . "Vast staat wel dat de huidige tarieven voor verenigingen niet omhoog zullen gaan."

De wethouder denkt dat de financiële problemen een gevolg zijn van een te scherpe aanbesteding van Sportfondsen in 2017. De organisatie heeft de financiële exploitatie destijds te rooskleurig ingeschat.

Extra budget

Om eventuele tekorten op te vangen heeft de gemeente het budget voor De Steur in de begroting naar boven toe bijgesteld. Er is jaarlijks 250.000 euro extra beschikbaar, om tegenvallende resultaten in de toekomst op te vangen.

De Europese aanbesteding voor de exploitatie gaat vandaag de deur uit. De gemeente hoopt dat de toekomstige beheerder op 1 januari 2022 van start gaat.