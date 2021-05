Eigenaar wegrestaurant kaart ‘schrijnende situatie’ vrachtwagenchauffeurs aan: ‘Ik vind het mensonterend’

“Ze zitten een hele dag achter het stuur en moeten nu tijdens hun pauze of aan het einde van de werkdag hun maaltijd achter het stuur opeten. Ik vind dat echt onbegrijpelijk.”



Niet in de kou eten

Rond de klok van half acht rijden diverse vrachtwagens het terrein van wegrestaurant Roadrunner op. Op het terras staan enkele tafeltjes uitgestald, maar die worden niet gebruikt. “Ten eerste wil ik niet dat de chauffeurs hun eten in de kou op moeten eten”, vertelt Jurrian.



“Het is nu zo’n tien graden buiten. Dat betekent dat de maaltijd al na zo’n drie minuten koud is. Dat wil ik ze niet aandoen. Daarnaast moeten de terrassen om zes uur ’s avonds sluiten. Meestal eindigt de dienst van een vrachtwagenchauffeur na zessen, dus dan kan ik ze niet aan een tafeltje op het terras zetten.”

‘Hier ben ik geen chauffeur voor geworden’

Vrachtwagenchauffeur Michel Visser staat op de parkeerplaats van Roadrunner en heeft inmiddels zijn avondmaaltijd, verpakt in een kartonnen doosje, in zijn cabine uitgeserveerd gekregen. “Het is verre van ideaal om je maaltijd op deze manier te moeten eten”, zegt Michel terwijl hij een uitvouwtafeltje uitklapt. Het tafeltje rust op de ene kant op het stuur, de andere kant is tegen zijn borstkas gedrukt. “Je moet dat ding rechthouden, anders heb je de schnitzel op je broek liggen.”

“Ik ben geen chauffeur geworden om dit soort taferelen uit te moeten halen. In coronatijd is het niet prettig om te overnachten en ergens te eten. Iedereen die een ‘normaal leven’ leidt, zit ’s avonds met het gezin aan tafel te eten. Wij kunnen dan niet bij vrouw en kind zijn, maar eten normaal gesproken met collega’s in het restaurant. Dat kunnen we nu niet.”

Politiek wakker schudden

Uitbater Jurrian heeft inmiddels zowel op lokaal als landelijk niveau contact met de politiek over het probleem. “Ik heb contact gehad met Caroline van der Plas (BBB). Zij heeft onlangs een motie ingediend die ervoor moest zorgen dat wegrestaurants hun deuren voor beroepschauffeurs konden openen.” De motie haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer.



“Caroline gaf me de tip om het op lokaal niveau aan te kaarten. Ik hoop dat de burgemeester van de gemeente Dalfsen een ontheffing wil verlenen aan wegrestaurants, zodat chauffeurs op een normale manier hun maaltijd kunnen eten. Het zou in ieder geval naar hen een mooi signaal zijn.”