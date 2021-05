Veehouder Boekelo bestrijdt bij Raad van State rekening voor afvoer grondstof synthetische drugs

De gemeente gaf de veehouder enkele dagen de kans om het spul met een waarde van meer dan 150.000 euro zelf af te voeren. Toen dat niet tijdig gebeurde, gaf de gemeente zelf opdracht aan een bedrijf om die klus uit te voeren. Maar de rekening hoort volgens de gemeente op het bord van de veehouder, omdat hij als eigenaar van de boerderij de macht had om het spul te verwijderen.

Bovendien had hij meerdere regelingen overtreden met het stallen van de trailer. Zo zou er brandgevaar en bodemverontreiniging dreigen door lekkende vaten. Maar de Raad twijfelt daaraan, omdat de gemeente geen rapporten van deskundigen heeft getoond waaruit dit gevaar blijkt. Volgens een woordvoerder van de gemeente kon dat ook niet. “Als je weet dat daar chemische stoffen staan, dan moet je snel handelen.”

Te goeder trouw

De veehouder ziet zichzelf helemaal niet als overtreder. Hij zegt niet te hebben geweten dat de trailer volstond met grondstoffen voor drugs. De trailer was afgesloten en voor korte tijd gestald door een kennis. Toen dit te lang ging duren probeerde hij die kennis te bellen. Maar die bleek onbereikbaar.

De zoon van de veehouder keek toen in de trailer en merkte dat het niet pluis was. Hij belde zelf de politie. “Die zei toen ‘had het maar aan de weg gezet dan was je van het probleem af geweest’”. Volgens de gemeente had de veehouder gewoon moeten weten wat er op zijn terrein werd gestald.

Het Openbaar Ministerie werd ook ingeschakeld, maar die vond geen reden om strafvervolging in te stellen. Maar de gemeente Enschede zet door. “Heeft de veehouder al niet zorgvuldig gehandeld door zelf de politie te bellen?”, vroeg de voorzitter van de Raad van State vandaag tijdens een rechtszitting. “Heeft de gemeente wel overwogen dat hij misschien te goeder trouw was?”

De gemeentewoordvoerder erkende dat dit niet is gebeurd. “De vaten stonden er al langere tijd. Ik had dan zelf wel willen weten wat er in zat.” De Raad oordeelt over zes weken.