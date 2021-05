Musa's arm werd met kapmes bijna afgehakt door zijn maat, OM eist drie jaar cel

Wapenbezit onder jongeren is een steeds groter wordend probleem. Hoe gevaarlijk het kan zijn, werd eind vorig jaar pijnlijk duidelijk in Sint Jansklooster. Daar werd volgens justitie de arm van Musa bijna afgehakt met een kapmes door zijn goede vriend D. Tegen D. werd vandaag drie jaar cel geëist voor een poging doodslag.

Het moest een mooi avondje worden, afgelopen november in Sint Jansklooster. Een aantal vrienden kwamen samen in een huis, er waren wat meiden uitgenodigd. Maar niet iedereen was blij. Musa voelde zich buitengesloten, hij was niet welkom op het feestje. Kokend van woede ging hij meerdere malen naar het huis en stond op straat te roepen.

Deze skinny-boy maakt kk-veel schade Verdachte D.

Machete

Steeds meer mensen verzamelden zich voor het huis, want hij deelde de locatie op social media. Via Whatsapp en snapchat stuurde hij zijn maat D. bedreigende berichten. Maar die kreeg Musa ook terug: 'Als we elkaar tegen gaan komen, eindigt 1 van ons onder de grond. Deze skinny-boy maakt kk-veel schade.'

Musa ging door het lint toen zijn vriend D. voor het raam uitdagende bewegingen ging maken en zijn spierballen toonde. Musa trapte de deur in en stoof omhoog de trap op. Hij wist niet dat D. ondertussen zijn machete had gepakt, die lag klaar op tafel. "Die had ik net gekocht en wilde ik laten zien aan vrienden." Toen Musa bijna boven was, hakte D. volgens justitie met het kapmes in op zijn vriend.

Arm er bijna af

Musa probeerde zijn hoofd en hals te beschermen, en probeerde het slagwapen af te weren met zijn armen. Maar het kapmes ging door Musa's ellebooggewricht, waardoor zijn onderarm er bijna af lag. In een worsteling die erop volgde, werd ook zijn hand er bijna afgehakt.

D. zegt naar eigen zeggen geschrokken te zijn van de aanblik van zijn maat. Ook werd hij 'helemaal para' van de grote hoeveelheid bloed. Compleet door het dolle sloeg hij met de machete nog op de vensterbank, om vervolgens in paniek weg te vluchten. Het wapen liet hij verdwijnen en hij verstopte zichzelf op de zolder van een huis. De politie wist hem vrij snel te vinden. Ook de machete werd gevonden na een tip van een getuige.

Deskundige: geen ongeluk

"Dit voorval had heel anders kunnen aflopen", aldus de officier van justitie. "Het had maar weinig gescheeld of de slagader van Musa was geraakt." Verdachte D. blijft erbij dat het een ongeluk was en dat hij niet expres heeft ingehakt op zijn maat. "Het mes heeft hem geraakt tijdens de worsteling."

Een letsel-deskundige lijkt echter de doorslag te geven in de zaak. "Deze wonden kunnen alleen zijn aangebracht als iemand met veel kracht en snelheid heeft geslagen." Van een ongeluk kan geen sprake zijn, aldus de deskundige.

De rechtbank velt over twee weken vonnis.