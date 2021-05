Met deze soep vieren Wierden en Enter vandaag de vrijheid

Hagel en wind domineren op deze bevrijdingsdag. Toch zijn de terrassen geopend voor iedereen die het weer wil trotseren en de vrijheidssoep niet thuis, maar bij de horeca wil nuttigen. Het idee daarachter komt van de lokale stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter. De stichting vindt het belangrijk om stil te staan bij de vrijheid en gunt de horeca volle terrassen. "Ze hebben wel een extraatje nodig", aldus voorzitter Ria Broeze.

Bij landgoed het Rheins pikte eigenaar Rien Mol het idee direct op. "Heel mooi, goed bedacht!" En ook al zit het grote en deels overdekte terras van de buitenplaats door de regenbuien niet overvol, Mol is wel tevreden over de soep. "Hij is heel lekker, met een verwijzing naar Nederlands-Indië door de kokosmelk die is gebruikt, dat vind ik mooi."

De vrijheidssoep in volle glorie (Foto: RTV Oost)

De gasten bij het Rheins zijn te spreken over de soep. En eerlijk is eerlijk, het is een heerlijke maaltijdsoep. Voor wie de soep nog wel zelf wil maken, in de video hieronder kun je het recept bekijken.