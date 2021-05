Verdachten van oproep tot avondklokrellen in Enschede voor de rechter

ME voert charges uit in Enschede tijdens avondklokrellen (Foto: RTV Oost)

Voor de rechtbank in Almelo zijn vandaag de eerste strafzittingen tegen verdachten van de avondklokrellen in Enschede van start gegaan. Er stonden twee mannen van 26 jaar uit Enschede in het beklaagdenbankje. Tegen de ene man is negen maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk geëist, tegen de ander 77 dagen waarvan dertig dagen voorwaardelijk.

Beide mannen hebben volgens de officier van justitie bij de start van de avondklok in het weekend van zondag 24 januari opgeroepen om naar de stad te komen en daar te gaan rellen. De Enschedeër tegen wie negen maanden werd geëist blijkt voor een andere zaak nog 121 dagen celstraf 'tegoed' te hebben. Als het aan de officier van justitie ligt, moet hij die straf ook uitzitten. De andere man hoorde naast de celstraf ook nog een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen.

Rellen in binnenstad

Rond de aanvang van de avondklok verzamelde een grote groep mensen zich op de Oude Markt in het centrum van Enschede voor een protest. Daar sloeg al snel de vlam in de pan. Relschoppers richtten zich tegen de aanwezige politiemensen en er werd met zwaar vuurwerk gegooid. Een van de vuurwerkbommen ontplofte onder een politievoertuig dat beschadigd raakte. Andere politiemensen kregen een losgeslagen meute achter zich aan. Er werden vernielingen aangericht en er werden stenen in de richting van het ziekenhuis gegooid.

Livestream

Een van de 26-jarige verdachten, een man een centrumverbod op zak, is volgens justitie een van de aanvoerders. Hij liep voorop in de meute achter de agenten aan, maar riep ook via een livestream op Facebook kijkers op om naar de stad te komen. De livestream van de man, die tegen een vriend zei dat hij degene was die achter het ontstaan van de protesten zat, had op het hoogtepunt zo'n tienduizend kijkers.

Op een deel van de beelden (die nog steeds op zijn Facebook staan) is te horen dat hij roept: "We laten ons toch niet wegjagen? Gaan we nog plunderen?" Op de beelden is te zien dat de man met een groep langs de opgebroken Haaksbergerstraat bij het centrum van Enschede loopt. Als iemand denkt politie te zien zegt hij "broer, doorlopen man, als het maar één agent is". Terwijl de groep doorloopt roept hij tegen anderen "regel iedereen die wat heeft, wij laten ons toch niet even de stad uit jagen?"

De groep met de 26-jarige wordt het centrum uitgejaagd, maar zoekt een weg terug. Makkelijk gaat dat niet, inmiddels is er veel politie op de been. "Zag je dat broer, die hele politiemacht op de been, dat is toch niet normaal jongen" zegt de 26-jarige en de groep zet het op een rennen. Het valt hem zwaar. "ik heb geen conditie meer pik" zegt hij tegen een vriend. Dan lopen ze door en zegt hij nog iets:

Hey, we gaan erop hoor, gaan we klappen of niet? verdachte op beelden van avondklokrellen op Facebook

Andere verdachte

Ook de andere 26-jarige zou opgeroepen hebben om naar de stad te komen. De man zegt dat hij, na de nodige drankjes, besloot om verslag te gaan doen van het verzet tegen de avondklok. Ook hij zond live op Facebook uit hoe het in het centrum uit de hand liep. Ondertussen riep hij op tot brandstichting en vernieling. De 26-jarige Enschedeër heeft heel veel spijt, zei hij tegen de rechters in Almelo. Hij schaamt zich ook nog eens diep. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.