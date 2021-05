Groen licht voor nieuwe wijk De Esch in Tubbergen na akkoord Raad van State

Projectontwikkelaar De Esch mag 51 woningen bouwen in Tubbergen. De Raad van State gaf daarvoor vandaag toestemming. De Raad schorste het plan vorig jaar, omdat er onvoldoende woningen gebouwd zouden worden voor jongeren en senioren. In Tubbergen bestaat juist behoefte aan woningen voor die doelgroepen.

De gemeente Tubbergen paste na de schorsing het bestemmingsplan aan. Het maakt nu goedkopere woningen mogelijk. Volgens een aantal omwonenden die het bouwplan bestrijden, is dit nog geen harde garantie dat de woningen ook echt goedkoper worden. Maar de Raad vindt het wel aannemelijk dat dit gebeurt.

Koopprijzen in een bestemmingsplan vastleggen is onwenselijk, zegt de gemeente, omdat ze dan nooit kunnen meestijgen met de economische ontwikkelingen. Daar is de Raad het ook mee eens. Het plan maakt volgens de Raad bovendien mogelijk dat er meer woningen voor starters en senioren komen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Alternatieve bouwlocaties

De bezwaarmakers vinden dat de Tubberger Esch niet bebouwd mag worden, omdat er binnen de bebouwde kom al voldoende bouwruimte is. Tubbergen zou dus niet de bebouwingsgrens hoeven op te rekken.

Volgens de gemeente ligt de bouwlocatie binnen de bebouwde kom van Tubbergen. Maar de Raad van State oordeelt dat dit maar half waar is. Daarom moest de gemeente duidelijk maken waarom de alternatieve bouwlocaties binnen de bebouwde kom niet geschikt zijn. Daar is de gemeente in geslaagd, oordeelt de Raad.

Wateroverlast

Het bouwplan zorgt volgens de bezwaarmakers ook voor een toename van de al bestaande wateroverlast in de buurt. Het bouwplan ligt hoger en daardoor is de kans groot dat water vanuit hoger gelegen delen wegstroomt naar de omgeving.

Maar de Raad vindt dat de gemeente voldoende maatregelen neemt om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Overigens stelt de Raad dat de gemeente niet verplicht is om met het nieuwe bouwplan ook de wateroverlast in de buurt te verhelpen. Het nieuwe bouwplan mag alleen de wateroverlast in de buurt niet vergroten.

Initiatiefnemers blij

Commercieel manager Romy Oerbekke van Building Design Architectuur Het Spanjaard reageert mede namens de initiatiefnemers opgelucht op de uitspraak. "We zijn natuurlijk erg blij met de uitspraak van de Raad van State! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten!"

Over de bezwaarmakers heeft de manager minder lovende woorden in de reactie. "We betreuren het wel dat een paar pensionarissen zoveel invloed in de maatschappij hebben, zodanig dat zij voor een grote vertraging in de voortgang van de Esch hebben gezorgd."