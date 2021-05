Tim Breukers stopt na dit seizoen met voetballen

Zijn besluit om te stoppen ging niet over een nacht ijs. “Die keuze was niet eenvoudig. Maar na meerdere gesprekken en slapeloze nachten heb ik in overleg met de clubleiding toch besloten te stoppen", schetst hij. "Daarbij heb ik alles tegen elkaar afgewogen, ook de fysieke ongemakken die vaker opspelen. Ik had nog een jaar door kunnen gaan, maar daar stond ik niet voor de volle honderd procent achter. Dan kan ik het tegenover de club en supporters niet maken om toch door te gaan, zo zit ik niet in elkaar. Daarom heb ik dit besluit genomen, hoe moeilijk dat ook was."

Prachtige tijd

“Ik heb bij deze club een prachtige tijd gehad”, vervolgt Breukers over zijn verblijf in Almelo. “En met trots kan ik straks terugkijken op een mooie carrière. Maar voordat het einde definitief daar is, wil ik met de ploeg het seizoen goed afsluiten.”

Gillissen

“Tim is met zijn persoonlijkheid en winnaarsmentaliteit een belangrijke schakel geweest voor het team in zijn jaren bij Heracles Almelo", beschrijft technisch manager Tim Gillissen. "Hij heeft enorm veel betekend voor de club. We willen hem daarom ook ondersteunen in het starten van een maatschappelijke carrière. Zoals eerder uitgesproken staat die deur voor hem open. Niet alleen vanwege zijn staat van dienst, maar ook en vooral vanwege zijn karakter en instelling. Na de zomer gaat Tim hier binnen onze organisatie actief mee aan de slag.”

Vier keer trefzeker

In 2007 werd Breukers bij zijn jeugdliefde Quick'20 opgepikt door Heracles Almelo. In 2012 maakte de rechtsback de overstap naar FC Twente, waarna hij in 2015 terugkeerde in Almelo. Breukers wist in 304 officiële wedstrijden vier keer het net te vinden namens de Almeloërs.