Kraanwater koken voor consumptie in Enschede en Boekelo na leidingbreuk

Inwoners van een deel van Boekelo en de Marssteden in Enschede moeten hun kraanwater voorlopig koken voor consumptie. Dat adviseert waterbedrijf Vitens na het repareren van een waterleidingbreuk. Het water dat op dit moment uit de kraan komt, kan het beste drie minuten worden gekookt voor gebruik.

Gisterochtend was de waterdruk in het getroffen gebied ineens heel laag, dat bleek uiteindelijk door een leidingbreuk te komen. Waterbedrijf Vitens is meteen aan de slag gegaan om het probleem op te lossen.

De breuk is inmiddels gerepareerd, maar de bewoners van het getroffen gebied hebben een bericht van Vitens gekregen dat het water voorlopig gekookt moet worden voor consumptie, in afwachting van de uitslagen van genomen watermonsters. Vitens verwacht dat die uitslag in de loop van donderdagmiddag komt.

Gezondheidsrisico

"Omdat wij geen gezondheidsrisico willen nemen geven wij een preventief kookadvies af. Wanneer de watermonsters die wij genomen hebben goed zijn, krijgt u van ons bericht dat het kookadvies wordt opgeheven." Er is een zeer kleine kans dat mensen last van maag of darmen krijgen als het water ongekookt wordt geconsumeerd.

Het koken geldt voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, tanden poetsen en het bereiden van maaltijden. Voor douchen, in bad gaan en de wc doorspoelen is het niet nodig water te koken.