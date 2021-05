Corona in Twente neemt toe in privésfeer, kwart inwoners heeft vaccinatie gehad

In een week tijd kwamen er in Twente 1767 nieuwe besmettingen bij. "Dat is afwijkend ten opzichte van het landelijk beeld", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "We staan in Twente echt weer aan de verkeerde kant van het lijstje. We zijn een van de regio's in Nederland met het hoogste aantal nieuwe besmettingen."

Bron- en contactonderzoek

Uit het bron- en contactonderzoek, dat de GGD uitvoert bij iemand die positief test op corona, blijkt dat de besmettingen vooral in de privésfeer plaatsvinden. "Op basis van die contacten zien we dat mensen denken dat er achter de voordeur weer veel kan. Maar de enige versoepeling die is geweest, is van één naar twee bezoekers thuis", aldus Dinsbach.

"We zien echt dat mensen veel meer nauwe contacten hebben gehad", zegt de GGD:

Sander Schelberg, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Twente: "We krijgen met de versoepelingen nu die ene vinger, maar pak nou niet gelijk die hele hand. We hebben nu al, terecht naar mijn mening, een week versoepelingen doorgeschoven. We zijn op de weg terug, maar we zijn er nog lang niet."

150.000 prikken

In Twente hebben nu ruim 150.000 mensen een prik gehad van de GGD. Daar is de groep tussen de 60 en 64 jaar, die door de huisarts is geprikt, niet in meegerekend. Zij krijgen nog een tweede prik. Ruwweg een kwart van de inwoners van Twente heeft daarmee een eerste of al volledige vaccinatie gehad.

"Iedereen uit het geboortejaar van 1962 of ouder heeft nu een eerste vaccinatie gehad", zegt Dinsbach. "Per vandaag worden mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie uitgenodigd voor vaccinatie. Dat is grofweg dezelfde groep mensen als die jaarlijks een uitnodiging krijgt voor de griepprik."

Vanaf volgende maand gaat Nederland naar twee miljoen prikken per week. "Voor 1 juli zou, iedereen die dat wil in Twente, een eerste prik gehad moeten hebben", zegt Dinsbach. De GGD gaat daarbij uit van een vaccinatiebereidheid in Twente van ongeveer tachtig procent. "De bereidheid ligt hoger dan gemiddeld."