Samen herdenken en vieren, ondanks corona én stormachtig weer

"Dit moeten we blijven doorgeven", zegt Jaap Marissen (77) standvastig. De bewoner van de Visschersstraat in Vollenhove, zelf geboren in de oorlog, nam het initiatief om op deze dagen iets te organiseren voor zijn straat.

"Ik ben bang dat alles wat gebeurd is, anders vergeten wordt. Helden hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. Dat horen we te herdenken."

Zo werd herdacht en gevierd in Vollenhove:

De buurt reageert enthousiast op de initiatieven van Marissen. "Wat is er mooier dan samen herdenken, samen vieren? Je kunt niet zonder de ander. Dus ik heb een briefje bij iedereen door de deur gedaan en wie mee wilde doen kon zich opgeven."

Elkaar, coronaproof, blijven zien en spreken zorgt voor een gevoel van saamhorigheid Jaap Marissen, organiseert samenkomsten in zijn straat

Vorig jaar bedacht hij voor het eerst dit soort kleine bijeenkomsten. "Corona hé, daar begon het mee. Normaal gesproken ga ik ieder jaar naar de begraafplaats om te herdenken."

Hij hoopt dat de acties een positief effect hebben op de straat waarin hij nu zo’n drie jaar woont. "Al een aantal jaren is er geen buurtvereniging meer. Zoiets mis je wel. Elkaar, weliswaar coronaproof, blijven zien en spreken zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Helemaal in deze tijden, waarin we veel in huis zitten, is dat goed."

Buurtbewoner Jaap Marissen in zijn deuropening met alle rozen (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Witte rozen

Dinsdagavond, iets voor acht uur, gaan bewoners de straat op. Ze blijven stilstaan voor eigen voordeur of bewegen zich richting het huis van Marissen. Daar staat een tafeltje klaar voor de plechtigheid. "Van tevoren hebben we witte rozen uitgedeeld. Ieder huishouden legt een roos neer ter nagedachtenis aan de slachtoffers."

Alle leeftijden zijn vertegenwoordig. "Kijk, ook kleine kinderen. Dat is prachtig, zij zijn de toekomst." Trompettist Marcel Muizelaar is aanwezig en speelt de traditionele 4 mei-klanken. Dan is het twee minuten stil. Het enige wat door blijft razen is de wind, maar als door een wonder is het een paar minuten droog. Op de achtergrond ontstaat een regenboog.

Het stormachtige weer heeft wel tot gevolg dat niet iedereen de vlag uit durft te hangen, of dit pas vlak voor die tijd doet.

De rozen worden vandaag naar de begraafplaats gebracht (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Koffie en koek

De rozen werden vanmiddag naar begraafplaats De Voorst in Vollenhove gebracht. Hier liggen verzetsstrijders, Engelse piloten en andere oorlogsslachtoffers. Daarnaast was het tijd om de vrijheid te vieren. Opnieuw was er een trompettist bij voor de muzikale ondersteuning. "We sloten af met een groot applaus, koffie en koek. Gezellig toch!? Het smaakt naar meer", besluit Marissen.