Marco (25) vlagt zondag voor het eerst in de Eredivisie: "Het is heel snel gegaan"

De wedstrijd PEC Zwolle - ADO Den Haag is het decor voor de debuterende official. Samen met scheidsrechter Jeroen Manschot moeten ze de wedstrijd, waar voor ADO veel op het spel staat, tot een goed einde brengen.

Geen familie in het stadion

Na drie jaar actief te zijn in het betaalde voetbal staat nu al zijn Eredivisie-debuut op het programma. "Ik had gehoopt om volgend seizoen mijn debuut in de Eredivisie te maken, maar dat het nu zo snel komt, is echt wel een verrassing", reageert de 25-jarige arbiter uit Enschede enthousiast.

Het betaalde voetbal van zo dichtbij meemaken, nagenoeg in de anonimiteit, dat is het allermooiste.

Zondag moet hij de steun van zijn vader missen in Zwolle. "Dat is heel erg jammer. Vanwege het coronavirus is er ook dit weekend geen publiek toegestaan. Ondanks dat het mijn debuut is, wordt er helaas geen uitzondering gemaakt. Überhaupt jammer dat er nu geen publiek zit. Niet alleen op spelers heeft dat impact, ook op ons. Op het moment dat je het veld opkomt met supporters op de tribune geeft je dat een kick."

'Betaald voetbal blijft altijd bijzonder'

Sinds zijn debuut in 2017, bij de wedstrijd RKC Waalwijk – FC Dordrecht, heeft hij veel wedstrijden in het betaald voetbal gevlagd. "Of het nog steeds bijzonder is? Ja, het blijft altijd bijzonder, maar de echte spanning van de eerste wedstrijden verdwijnt langzaam. Nu heb ik altijd nog een gezonde wedstrijdspanning, al zal dat zondag misschien wel weer wat meer zijn."

De belangen en druk zijn in de Eredivisie groter dan een niveau lager. "Maar daar word je wel op voorbereid. Zo kreeg ik in het eerste jaar in de Keuken Kampioen Divisie vaak wedstrijden met beloftenteams of laag geklasseerde teams. Als je wat meer ervaring hebt krijg je wedstrijden waar meer belangen op het spel staan. Als die wedstrijden dan goed verlopen geeft je dat veel vertrouwen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Marco Ribbink tijdens FC Eindhoven - SC Cambuur (Foto: OrangePictures)

Anonimiteit

Assistent-scheidsrechter, het is een vak apart. Waar veel voetbalsupporters nog wel weten wie de scheidsrechter is, is de assistent vaak onbekend. "Die anonimiteit past heel goed bij mij", vervolgt Ribbink. "Ik ben ooit begonnen als scheidsrechter in het amateurvoetbal, maar ik kwam er al snel achter dat ik niet iemand ben die op de voorgrond moet acteren. Een assisterende rol past mij beter."

Het beste gevoel? "Het betaalde voetbal van zo dichtbij meemaken, nagenoeg in de anonimiteit, dat is het allermooiste."

Werken met de VAR

Naast de belangen en het niveau zal er zondag nog iets nieuw zijn voor Ribbink: de aanwezigheid van de videoscheidsrechter (VAR). "Daar moet je wel rekening mee houden. We moeten bijvoorbeeld langer wachten met vlaggen, je wil niet dat je onterecht een doelpunt voorkomt."

Of dat prettig werken is? "Ja, uiteindelijk wel. Je maakt natuurlijk liever geen fout, maar als je 'm dan toch maakt, wordt 'ie nu hersteld. Het is dan wel prettig dat jouw fout geen grote consequenties heeft voor een club."

Doel

Zondag dus geen familie in Zwolle, maar wel zijn coach. "Hij komt normaal zo'n zes keer per jaar. Voor deze wedstrijd schuift hij alles aan de kant, we willen natuurlijk allebei graag dat hij erbij is. Mijn vader, familie en vrienden kunnen het natuurlijk allemaal via de televisie volgen."

Het ultieme doel? "Ik ben niet zo van het doelen stellen. Eerst deze wedstrijd, dan volgend seizoen hopelijk meer Eredivisiewedstrijden en daarna zien we wel. Stap voor stap bekijk ik het."

De aftrap van PEC Zwolle - ADO Den Haag is zondag om 14.30 uur en uiteraard te volgen via Radio Oost.