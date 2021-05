Bestuurscrisis Tubbergen, niemand weet hoe het verder gaat

Op die laatste vraag wil zowel wethouder Bekhuis als burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen nog niet reageren. Sinds vanochtend is het college met elkaar in gesprek over de gevolgen van de coalitiebreuk. "Ze bekijken welke mogelijkheden er zijn en dat willen ze in alle rust doen", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Absolute meerderheid

Het CDA heeft met 12 van de 19 zetels een absolute meerderheid in de gemeenteraad van Tubbergen. Toch zocht de partij na de verkiezingen in 2018 steun. Die werd gevonden bij GBVVD en eenmansfractie DorpenCentraal. Naast de twee CDA-wethouders leverde ook GBVVD een wethouder, Ursula Bekhuis.

"Wij weten en accepteren dat - als je samenwerkt met een partij die zo’n meerderheid heeft - voorstellen en wensen kunnen sneuvelen”, zei fractievoorzitter Noortje Haarman van GBVVD dinsdagavond in een verklaring. "Helaas komt van deze samenwerking in de coalitie onvoldoende terecht. Het belangrijke besluit rondom het Glashoes ligt ons daarin zwaar op de maag. Dat maakt dat je je afvraagt wat je plek is in zo’n coalitie. En wij zijn tot de slotsom gekomen dat die er op deze wijze niet is.”

De druppel voor GBVVD was de afwikkeling van dossier het Glashoes. Alle andere partijen in de raad vroegen meer tijd om alternatieven voor een nieuw gemeentehuis te onderzoeken. Het CDA ging daar niet in mee en stemde als enige in met de investering van 11 miljoen voor het Glashoes. Alle andere partijen stemden tegen, maar door de absolute meerderheid van het CDA in de Tubbergse raad komt het Glashoes er toch.

'Logisch besluit'

Alexander Plegt van DorpenCentraal vindt het logisch dat GBVVD uit de coalitie stapt. Hij deed dat zelf al tijdens de raadsvergadering vorige week. "Ik heb me er drie jaar lang op stukgelopen en geprobeerd samen te werken met het CDA. Maar ze houden hun woord niet", aldus Plegt. "We zouden samenwerken. Niet volgens een coalitieakkoord, maar volgens een maatschappelijk akkoord waarbij de burgers invloed hebben. Maar die burgers werd niets gevraagd."

"Ook waren er afspraken gemaakt over het van te voren informeren van coalitiepartners, maar ook dat gebeurde niet", vervolgt Plegt. "Ik moest de informatie telkens zelf ophalen. Door de vele reacties die ik kreeg na de raadsvergadering over het Glashoes, heb ik alle vertrouwen in de volgende verkiezingen, want nu blijkt wel dat alleenheerschappij niet goed is."

Vlak voor de raadsvergadering was er al veel weerstand tegen Het Glashoes

Fractievoorzitter Christel Luttikhuis van het CDA had de zet van GBVVD niet zien aankomen. "Het liep zeker niet allemaal vlekkeloos de laatste tijd. Samen met externe partijen hebben we gezocht naar oplossingen. Wij betreuren het zeer, we hadden liever samen een keuze gemaakt", zegt Luttikhuis.

Spijt van de beslissing om voor het Glashoes te kiezen heeft het CDA niet. "We hebben vanuit toekomstvisie dit besluit genomen", vertelt Luttikhuis. "Dit loopt al sinds 2015 en daar zijn heel wat thema-avonden en vragenuurtjes aan vooraf gegaan. Wij vinden dat we de juiste keuze hebben gemaakt voor Tubbergen."

'Draagvlak verloren'

Fractievoorzitter Henk Wessels van oppositiepartij PvdA is ook niet verrast door de coalitiebreuk. "Het CDA heeft dan wel in de raad gewonnen met de stemming voor het Glashoes, maar ze hebben denk ik veel draagvlak verloren. Ze hebben hun hand overspeeld."

De fractie van Wessels heeft meteen na de vorige verkiezingen laten weten geen onderdeel uit te willen maken van de coalitie. "We kregen toen ook te horen dat we mee mochten doen", vertelt Wessels. "Maar de wethouders zouden worden geleverd door het CDA en GBVVD. We hebben toen onze handen vrij gehouden."

Nieuwe wethouder?

Hoe het nu verder moet? "Het CDA moet het nu maar bepalen", zegt Alexander Plegt van DorpenCentraal. "Uit alles is gebleken dat ze het zelf wilden doen." PvdA-er Wessels gaat ervan uit dat wethouder Ursula Bekhuis van GBVVD vertrekt. "Maar hoe het dan verder gaat? Een andere wethouder of dat de taken worden verdeeld? Wij weten het niet. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt in Tubbergen."

Het CDA wacht eerst op de keuze af die wethouder Ursula Bekhuis zelf maakt. "In het college verliep de samenwerking altijd prima", zegt Christel Luttikhuis. "We hebben vanavond fractie- en bestuursoverleg, dan zullen we bespreken hoe nu verder."

Noortje Haarman van GBVVD laat weten dat de partij zich heeft teruggetrokken en daarmee niet meer vertegenwoordigd is in het college. "De bal ligt nu bij de wethouder", stelt Haarman. "Wij willen de komende maanden in elk geval wel op een constructieve wijze verder samenwerken in de gemeenteraad met alle partijen."

Staatsrechtelijk is het mogelijk dat een wethouder aanblijft nadat zijn of haar partij uit de coalitie is gestapt. Het komt echter zelden voor.