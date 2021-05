Tandartsassistente Fennie veertig jaar in dienst in Staphorst

Een bijzonder jubileum gisteren in Staphorst. Fennie Pastoor (70) werd in het zonnetje gezet, omdat ze veertig jaar tandartsassistente is, waarvan 39 jaar van tandarts Bert Jansen in Staphorst.

Tandarts Bert Jansen (64) uit Staphorst en zijn echtgenote Henriëtte (63) lieten dit niet ongemerkt voorbij gaan. De praktijk was versierd, er was taart en ook de patiënten ontging dit niet. Ze kennen allemaal Fennie.

'Echt heel bijzonder'

Bert Jansen is al 39 jaar tandarts in Staphorst. Hij nam in 1982 de praktijk over van tandarts Van der Wal. Fennie werkte toen al een jaar als assistente en ze ging gewoon door voor haar nieuwe baas. Tot op de dag van vandaag. "Het is echt heel bijzonder dat een assistente al veertig jaar in dezelfde praktijk werkt", zegt Jansen, zelf overigens de langst zittende medicus in Staphorst. "Ze is ook nooit ziek."

Jubilaris Fennie had niet gerekend op al die aandacht. Hoewel ze zeventig lentes jong is, zet ze nog drie ochtenden per week haar tanden vol overgave in haar werk. Weer of geen weer, ze gaat op de fiets naar de praktijk. "Volgend jaar wil ik er wel mee stoppen. Dan bestaat tandartspraktijk Jansen veertig jaar en ben ik 41 jaar assistente. Dan is het mooi geweest."

'Ongelooflijk belangrijk werk'

Tandarts Bert Jansen kijkt wat weemoedig bij deze tijding, want hij wil en kan Fennie eigenlijk niet missen. Van hem mag ze door. "Het is heel simpel. Ik doe de tandtechnische handelingen en mijn assistenten doen de rest. Ze doen ongelooflijk belangrijk werk. Fennie doet het al zo lang, dat we elkaar zonder woorden begrijpen. Ik ken niemand die het zolang volhoudt."

Fennie: "Ik had geen ervaring en geen opleiding. Ooit werkte ik in de verpleging, maar dat mocht geen naam hebben. Ik heb alles in de praktijk geleerd. Dit is een fantastische baan. Geen dag is hetzelfde", zegt de Meppelse, die overigens jarenlang met haar echtgenoot in Staphorst woonde. "Ik ben nog nooit met tegenzin gekomen. Ik heb diverse generaties in de stoel zien zitten. De meeste Staphorster gebitten zijn dik in orde."