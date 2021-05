Youri Mulder gaat Schalke 04 helpen bij wederopbouw

Youri Mulder keert terug bij Schalke 04. De 52-jarige Enschedeër is officieel aangesteld als lid van de Raad van Commissarissen bij de Duitse club.

In de RvC wordt Mulder de opvolger van landgenoot Huub Stevens. "We zijn heel blij dat Youri deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Met deze oud-prof, coach en analyticus halen we iemand met een enorme voetbalexpertise binnen, na het vertrek van Huub Stevens", zegt Jens Buchta, voorzitter van de raad, op de clubsite.

Degradatie

Schalke is er alles aan gelegen zo snel mogelijk een wederopstanding in gang te zetten. Daar moet Mulder dus bij helpen. De club is met nog vier speelronden te gaan al gedegradeerd uit de Bundesliga.

Speler en assistent-trainer

Mulder verdedigde tussen 1993 en 2002 de clubkleuren van Schalke. In die periode won hij met de Bundesliga-club twee keer de DFB-Pokal en de UEFA Cup. In totaal kwam Mulder tot ruim tweehonderd duels voor Die Königsblauen.

In 2008 keerde hij ook al terug; Mulder werd destijds assistent-trainer van Fred Rutten. Later vervulde hij die rol ook nog bij FC Twente. De laatste jaren is hij vaak te zien als analist.