Verbijstering in Zwolle na nieuwe autobranden: "Ik durfde niet te kijken"

Hij was nog wakker toen hij vannacht iets na één uur een keiharde knal hoorde. "Ik zat net wat te eten", vertelt flatbewoner Saeed Sankar (15). "Ik dacht dat ze met messen banden lekstaken. Maar omdat er bij ons nog licht brandde, durfde ik niet tussen de gordijnen door te kijken wat er gebeurde."

Onze buren zijn na de eerste brand meteen verhuisd. Saeed Sankar

Maar even later staat Saeed zelfs óp de parkeerplaats te kijken, naar de brandende auto's. Samen met zijn vader: "Die was wakker geworden en ging naar buiten om onze auto te verplaatsen. In oktober sloeg de brand over naar mijn vaders bus..."

Het gezin is toen wel een tijdje bang geweest, vertelt Saeed. "We moesten er de hele tijd aan denken. En onze buren zijn na de eerste brand - vorig jaar - meteen verhuisd."

Alweer...

Bewoonster Apolonia van der Burg was in oktober ook slachtoffer van de autobrand bij haar flat. Nietsvermoedend loopt ze met haar hondje naar buiten, en meteen valt haar oog op de uitgebrande auto's. Ze slaakt een zucht: "Alweer!? In oktober was het mijn auto, die had ik toen pas vijf maanden..."

Het is een treurige aanblik, die twee uitgebrande auto's. Een afzetlintje van de politie ligt over de auto's gedrapeerd - en half op de grond. Het houdt voorbijgangers niet tegen van dichtbij een blik in de zwartgeblakerde auto's te werpen. Van der Burg kijkt vanaf een afstandje. "Wat hebben de mensen die dit doen hier toch aan?", verzucht ze.

Twee auto's brandden vannacht uit aan de Dollard in Zwolle. In oktober vorig jaar gingen op diezelfde parkeerplaats drie auto's in vlammen op. (Foto: RTV Oost)

Hoewel het de tweede keer in korte tijd is op de parkeerplaats, is mevrouw Van der Burg niet van plan haar auto voortaan ergens anders te parkeren. "Tja, waar moet je hem dan parkeren?"

Ze is er nuchter onder en heeft ook niets meegekregen van wat zich die de nacht voor haar huis heeft afgespeeld. "Ik voel me veilig in mijn huis. En als ik slaap, dan slaap ik."

Geen toeval

Dan komen twee jonge vrouwen naar buiten. Een van hen zegt de dochter van de eigenaresse te zijn van de tweede auto die in de brand vloog. Ze willen niet met naam worden genoemd, maar zijn er nuchter onder, zo verklaren ze: "We zijn niet het doelwit".

Van de politie heb ik nadat mijn auto uitbrandde nooit meer wat gehoord. Apolonia van der Burg

Wie het doelwit wel is? Volgens één getuige heeft de auto die vannacht in brand is gestoken dezelfde eigenaar als de auto die in oktober doelwit was. Ook een andere flatbewoner gaat uit van brandstichting: "Op dezelfde parkeerplaats, dat is geen toeval meer".

Drugsoorlog

"Er zijn wel wat geruchten over een drugsoorlog", zegt Van der Burg, maar weten doet ze het niet. "Van de politie heb ik nadat mijn auto uitbrandde nooit meer wat gehoord. Ze hebben het in onderzoek; dat is het enige dat ze zeiden."

De politie laat 's morgens al weten rekening te houden met brandstichting. Agenten doen 's ochtends ook buurtonderzoek in de flat.

Burgemeester Peter Snijders noemt de autobranden een 'naar fenomeen'. Volgens hem is het te vroeg om te kunnen zeggen of sprake is van een verband tussen de vrijlating van twee verdachten uit de Zwolse drugsoorlog en de autobranden. "Ik heb niet de indruk dat er een verband is. Maar de politie doet nog onderzoek naar de branden." Volgens Snijders is er ook geen aanleiding voor extra veiligheidsmaatregelen. "Wel vraag ik burgers altijd om alert te zijn, en de politie te melden als ze iets verdachts zien."

Verslaggevers bedreigd

Verderop in Zwolle ging nog een auto in vlammen op. Op precies diezelfde plek was het in december vorig jaar ook al raak. Daar, in de Nijerwalstraat, dulden ze echter geen pottenkijkers. Verslaggevers van RTV Oost die staan te filmen, worden meerdere keren bedreigd: "Ik sla je gewoon dood, dus wegwezen", zegt een vrouw.