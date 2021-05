Onderzoek rond 'casino-zorgbureau' Victorie: vastgoed blijkt verkocht

In het onderzoek naar het failliet verklaarde 'casino-zorgbureau' Victorie uit Almelo, blijkt dat het onroerend goed van de zorginstelling tussentijds is verkocht. Schuldeisers, waaronder de gemeente Almelo, die hun hoop erop hadden gevestigd dat de twee panden van Victorie nog een substantieel geldbedrag zouden opbrengen, lijken daarmee definitief achter het net te vissen.

Dat valt op te maken uit het jongste openbare faillissementsverslag van curator Wouter Weenink. De zorginstelling raakte in opspraak nadat duidelijk was geworden dat de directrice veelvuldig in het casino zat.

Vastgoed verkocht

Het vastgoed van Victorie was ondergebracht in de aparte bv Defy. Die was eigendom van de zoon van de directrice van de zorginstelling.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat cliënten van Victorie waren ondergebracht in twee panden in Almelo. Deze cliënten - onder wie probleemjongeren - huurden deze woonruimte.

De curator schrijft dat een van de panden eind 2017 is verkocht. De opbrengst werd gebruikt om schulden af te lossen van een van de bv's van Victorie.

Eind 2018 werd het tweede pand verkocht aan een derde partij, waarna Victorie het pand huurde en de kamers onderverhuurde aan de cllënten.

Rond datzelfde moment begon RTV Oost overigens de berichtgeving over het casinobezoek van de zorgdirectrice.

Onderzoek

Aanvankelijk was onduidelijk wat er met de opbrengsten van het tweede verkochte pand is gebeurd, zo vermeldt het faillissementsverslag.

De curator heeft daarop nader onderzoek ingesteld, waarna hij wist te achterhalen dat dit geld ten goede is gekomen aan de de vastgoed-bv Defy. Deze bv is in de nasleep van Victorie eveneens op de fles gegaan.

De kans dat eventuele schuldeisers nu nog enige kans van slagen maken, is daarmee nihil. In het verslag van de curator valt namelijk te lezen dat alleen al de schuld bij de fiscus van de vastgoed-bv bijna 60 mille bedraagt. Bij de twee zorg-bv's gaat het om respectievelijk 265.000 en circa 90.000 euro.

Vernielingen woonruimte

Verder blijkt uit het faillissementsverslag dat een van de cliënten, die huisvesting had via Victorie, voor ruim 27.000 euro schade heeft veroorzaakt aan de woonruimte die hij huurde. Daartoe is een procedure aangespannen en de cliënt is veroordeeld deze schade te vergoeden.

Hoewel onduidelijk is wat de verhaalsmogelijkheden zijn op deze ex-cliënt, heeft de curator inmiddels een deurwaarder ingeschakeld in een poging dit geld alsnog te kunnen innen.

Curator Wouter Weenink wil geen verdere toelichting geven op zijn bevindingen.

Procedure gemeente

Zoals eerder gemeld is de gemeente Almelo een procedure tegen de zorgdirectrice begonnen, waarin ruim 670.000 euro aan zorgsubsidies van haar wordt teruggeëist.

De rechtbank en later het gerechtshof oordeelden dat de zorgdirectrice dit bedrag moet terugbetalen. Naar nu blijkt heeft de bestuurster dit aangevochten bij de Raad van State, zo valt te lezen in het faillissementsverslag. Deze procedure loopt nog.

Los van de civiele procedure had de gemeente ook aangifte tegen de directrice gedaan van zorgfraude. Nadat het Openbaar Ministerie liet weten de directrice niet te zullen vervolgen, is de gemeente Almelo bij het gerechtshof een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen, in een poging alsnog strafvervolging af te dwingen.

Borstvergroting

De affaire rond de zorgaanbieder kwam aan het rollen na publicaties door RTV Oost over de bizarre misstanden. Zo bleek uit een vertrouwelijk rapport van de sociale recherche dat directrice Nina B. honderden bezoekjes aan het casino had gebracht en dat ze haar cliënten paaide met peperdure cadeaus, waaronder Louis Vuitton-tasjes. Een van de cliënten had ze zelfs een borstvergroting cadeau gedaan.

Aanvullend onderzoek wees vervolgens uit dat de directrice meer dan een miljoen euro in het casino had vergokt. Haar gokgedrag nam op een gegeven moment dusdanige proporties aan dat ze in Nederland een casinoverbod kreeg, waarop ze uitweek naar gokparadijs Las Vegas.