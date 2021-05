Megahit voor Hengelose producers, meer dan tweehonderd miljoen views op YouTube

Het nummer stond niet in de Top 40, staat al helemaal niet in de Top 2000 en horen we ook niet op de radio. Toch is de plaat 'In My Head' van het Hengelose producersduo Kit Hype een regelrechte hit op YouTube. Drie jaar na het uitbrengen van de plaat is zelfs de magische grens van 200 miljoen weergaven gepasseerd.

"Zo'n anderhalf jaar geleden begon de plaat te lopen", zegt Tristan Oude Voshaar. Hij is de helft van het duo Kit Hype. "Het is een beetje een sneeuwbaleffect. Twee weken geleden ging hij door de grens van 200 miljoen. Dat was een bizarre gewaarwording voor ons."

Het gaat om deze videoclip:

Op dit moment staat het nummer op 206 miljoen weergaven. Om dat in perspectief te zetten: With or Without You van U2 staat op 53 miljoen, Summer of '69 van Bryan Adams op 141 miljoen en Dancing in de Dark van Bruce Springsteen staat met 224 miljoen ongeveer op gelijke hoogte als de Hengelose muzikanten.

Reden van het succes

Wat de reden van het succes is, is voor de jongens ook niet helemaal duidelijk. "Wij maken nooit muziek met de insteek om er een hit van te maken. Wij maken wat we tof vinden en waar we zelf achterstaan", zegt Tristan

"Wij zijn gewoon aan het werk gegaan en dit kwam eruit. We hadden wel het gevoel erbij dat het anders was. Ook door de feedback van collega's. Maar die tweehonderd miljoen hadden we niet zien aankomen."

Succes verzilveren

De jongens zouden het succes dat ze nu hebben graag verzilveren, door op te treden op feesten en festivals. "We zitten nog steeds in het hele corona-debacle. Qua boekingen loopt het helemaal plat", zegt Maurice Daniluk, de andere helft van het duo.

"Het hele succes is gaan lopen tijdens de pandemie. Dus qua boekingen kunnen we niet zeggen dat het nou een succes is. Wie weet als straks alles bij het oude is, dat het misschien gaat lopen."

'Softere kant op'

Het succes dat de jongens nu hebben, motiveert om door te gaan, zeggen ze. "Dat is de drijfveer die erachter zit."

Maar een volgend nummer gaat waarschijnlijk anders klinken dan de hit die ze nu hebben, zegt Maurice. "We zijn nog steeds bezig met dansmuziek, maar dan wel een stukje softer. Eigenlijk past het ook niet in het plaatje van Kit Hype, dus we zijn al met iets anders bezig."