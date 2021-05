Directeur evangelisch opvanghuis Balkbrug reageert op kritiek: 'Dit doet enorm veel pijn'

Zoals vanochtend gemeld heeft de gemeente Hardenberg de zorginstelling de Werkelijkheid Is Christus (WIC) uitvoerig laten doorlichten. Aanleiding vormden klachten van cliënten over de in hun ogen belabberde huisvesting, dat er zorggeld zou zijn verdwenen en dat de zorgkwaliteit te wensen over zou laten.

Ultimatum

Op basis van een rapport van de GGD heeft de gemeente nu een ultimatum gesteld: voor 1 juli moet de zorgkwaliteit op een aantal punten zijn verbeterd. Daarnaast heeft de sociale recherche een onderzoek ingesteld of het zorggeld wel rechtmatig is besteed. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Wat betreft de huisvesting en de veiligheid ervan hebben gemeenteambtenaren samen met de brandweer poolshoogte genomen. De gemeente noemt "acuut ingrijpen niet noodzakelijk".

'Meerderheid tevreden'

Bij Gerrit Tessemaker strijden gevoelens van woede en verdriet om voorrang. Hij is kwaad op de twee klokkenluiders, die alarm hebben geslagen over de huidige situatie bij de WIC. "Al die kritiek komt van twee personen. Het merendeel van de bewoners is tevreden."

Tessemaker zegt vanuit een christelijke filosofie te werken. "We hebben een missie en dat doen we met passie, zeg ik altijd."

De huisvesting

Al erkent hij dat de huidige huisvesting niet de schoonheidsprijs verdient. "Ik weet dat ze het barakken noemen. Maar dat klinkt meteen als Westerbork, zo erg is het ook weer niet. Sterker, de afgelopen tijd is er al het nodige verbeterd. De toiletten en douches zijn aangepast."

Een van de woonunits van de christelijke zorginstelling WIC, door de bewoners steevast aangeduid als barakken. (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Hoewel de foto's wellicht anders doen vermoeden, voldoet volgens de directeur alles aan de normen. Daarbij verwijst hij naar het onderzoek door gemeente en brandweer. "Ten aanzien van veiligheid zitten we zelfs ruim binnen de normen. Omdat het altijd mijn grote angst was dat er ooit brand zou uitbreken, hebben we volop geïnvesteerd in preventie en onder meer nooduitgangen. Maar inderdaad, de accommodatie is gedateerd. Dat is ook de reden dat we nieuw willen bouwen. Er is dinsdag net groen licht gegeven voor de bouw van acht appartementen."

De zorgsubsidies

Hij zegt de verhalen te kennen dat er zorggeld achterover zou zijn gedrukt. "Ik heb de geruchten gehoord dat er een onderzoek door de sociale recherche loopt, maar dat er zorggeld is verdwenen, is de grootst mogelijke onzin. Die twee mannen hebben het zelfs over miljoenen, maar zo langzamerhand riekt dit naar smaad en laster. Als vereniging hoeven we nu nog geen jaarcijfers te publiceren, maar we zijn bezig er een stichting van te maken. En dan moeten we die cijfers wel publiceren. Dan heeft iedereen inzage in onze boekhouding."

Zorgkwaliteit

De gemeente Hardenberg heeft de WIC een ultimatum gesteld tot 1 juli: als de zorgkwaliteit niet is verbeterd, kan de gemeente maatregelen treffen, klikt het dreigende taal.

"Wat die verbeterpunten zijn? Zo moeten de bewoners meer inspraak krijgen. Daarvoor zijn we bezig een cliëntenraad in het leven te roepen. Verder is een eis dat onze bewoners deelnemen aan een dagactiviteit. Maar dat is dan weer lastig omdat vier, vijf van onze cliënten daarvoor eigenlijk te oud zijn. 1 juli is kort dag, maar we gaan ervan uit dat we aan de eisen van de gemeente kunnen voldoen. Dat móet lukken."

Pensioen

Directeur Tessemaker zou eigenlijk al per 1 mei met pensioen. "Na dertig jaar is het mooi geweest. Ik heb dit lang genoeg gedaan. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Maar omdat we middenin een transitie zitten, hebben meerdere betrokkenen me gevraagd nog even aan te blijven. Maar dat we dan nu dan nog met dit verhaal te maken krijgen, doet heel erg veel pijn."