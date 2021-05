Treinpersoneel voelt zich niet gehoord na dodelijk ongeval: "Arriva neemt ons niet serieus"

De Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) trok aan de bel na een dodelijk ongeval op een onbeveiligde spoorwegovergang in het Drentse Hooghalen. Een passagierstrein botste in mei 2020 op de oplegger van een trekker, waarbij de 58-jarige machinist uit Hardenberg om het leven kwam.

Terwijl de vakbond liever vandaag dan morgen maatregelen wil om de veiligheid te vergroten, zit er nog niet bepaald schot in de zaak. "Het overleg hierover met Arriva verloopt ronduit slecht en stroperig", laat bestuurder Wim Eilert van de VVMC weten. "Terwijl het hier om veiligheid gaat voor treinpersoneel en reizigers."

Volgens Eilert heeft de VVMC in maart al vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de onbeveiligde overwegen, maar bleef een reactie van Arriva uit. "Behalve dan een kort mailtje waarin werd aangegeven dat Arriva in gesprek is met ProRail, maar dat is nog geen beantwoording van onze vragen."

'Niet serieus genomen'

Nu een antwoord almaar uitblijft, trekt Eilert namens het treinpersoneel opnieuw aan de bel bij directeur Aarts. "De vragen die ik gesteld heb stel ik niet voor mijzelf maar voor onze leden. Zij zijn de mensen die iedere dag te maken hebben de NABO's (Niet Actief Beveiligde Overwegen, red.). Zij willen graag weten hoe hun werkgever omgaat met de veiligheid inzake NABO's. Zij willen graag weten hoe de gesprekken met ProRail verlopen en zij willen graag serieus genomen worden."

Eilert dringt in de brief aan op een snel antwoord van de directeur. "Omdat jij de vragen nog steeds niet hebt beantwoord voelen machinisten en stewards zich nu niet serieus genomen. Ik kan mij niet voorstellen dat jij dit goed vindt. Deze situatie is eenvoudig te veranderen door gewoon op korte termijn de vragen te beantwoorden. Alvast dank daarvoor."

Een woordvoerder van Arriva geeft tegenover RTV Oost aan op dit moment inhoudelijk niet te kunnen reageren.