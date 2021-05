Wethouder Bekhuis van Tubbergen stapt middenin bestuurscrisis op

Aanleiding voor de breuk was de raadsvergadering van vorige week, waarin het CDA akkoord ging met de komst van het Glashoes, een nieuw gemeentehuis met maatschappelijke functies. Het Glashoes gaat 11 miljoen euro kosten. Alle andere partijen - PvdA, DorpenCentraal en GBVVD - wilden meer tijd om alternatieven te onderzoeken.

Het CDA, dat met 12 van de 19 raadszetels een absolute meerderheid heeft in Tubbergen, stemde niet in met een amendement van de partijen om dat onderzoek mogelijk te maken. Voor GBVVD was het de druppel, de partij zag een verdere samenwerking in het college met het CDA niet meer zitten.

Het college van Tubbergen respecteert het besluit van wethouder Bekhuis om terug te treden en bedankt haar voor haar inzet, betrokkenheid en fijne en constructieve samenwerking. Op 6 juni zal de wethouder afscheid nemen.

Hoe haar taken de komende tijd worden verdeeld is nog onduidelijk. Bekhuis had onder meer de energietransitie en financiën in haar portefeuille.