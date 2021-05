TU Delft kritisch op onderzoek over kabaal F-35

Gepensioneerd overheidsadviseur Ton Tukkers deed onderzoek naar het geluid van een F-16 en een F-35. Die laatste straaljager gaat de oude F-16 toestellen op termijn vervangen, Nederland heeft er 46 in bestelling. De eerste 9 toestellen zijn inmiddels in Nederland, die staan deels gestationeerd op vliegbasis Volkel en op de militaire basis in Leeuwarden.

Harde en vooral ook lage tonen

Tukkers zegt dat de F-35 meer dan honderd keer zoveel geluid produceert als zijn voorganger de F-16. Daarbij is de bandbreedte van het geluid veel groter, de F-35 produceert veel meer lage tonen waartegen vrijwel niet te isoleren valt. Dergelijk hard en laag geluid dringt door alle muren en ramen, zo heeft Tukkers in zijn onderzoek geprobeerd aan te tonen.

Achter het dikke glas van de cockpit zal het geluid aanmerkelijk minder zijn Joris Melkert van TU Delft

Maar de manier waarop de gegevens van zijn onderzoek met elkaar zijn vergeleken klopt niet volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU in Delft. "Er worden twee referenties aangehaald."

Een meting binnen, de andere buiten

Melkert legt uit: "De eerste is een meting van het geluid van een F-16 in de cockpit van de straaljager. Dan zit je achter het glas en daar zit een stuk demping in. De tweede meting is buiten op het platform naast een JSF gedaan, in de buurt van de motor, dus je meet eigenlijk twee heel verschillende dingen."

Als het gaat om de conclusies uit het rapport van Tukkers is Melkert duidelijk: "Op grond van deze meting kun je nog geen conclusies trekken."

Kop van Overijssel

Toch ziet Melkert wel wat er gebeurt in het noorden van het land. Na de herindeling van het Nederlandse luchtruim, zullen naar verwachting alle militaire vliegbewegingen gemaakt worden boven Noord-Nederland. De basis in Leeuwarden is het middelpunt van dat militaire luchtruim dat reikt tot boven de Kop van Overijssel. Er zijn zorgen over de geluidsoverlast die de nieuwe straaljager onder meer in het Nationaal Park Wieden/Weerribben kan veroorzaken.

"Aan de andere kant leven er natuurlijk wel zorgen, dus een goede vergelijkende meting kan denk ik geen kwaad. Misschien is het goed om, als al deze vragen leven, een keer netjes te gaan meten. Want meten is weten."