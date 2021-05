Gevangenisstraf en tbs voor Enschedeër die vrouwen tot prostitutie dwong

De vrouwen waren het slachtoffer van een vorm van moderne slavernij en de man maakte daarbij misbruik van hun kwetsbare positie, oordeelt de rechtbank. Met twee van hen begon hij eerst een relatie, waarna deze omsloeg en hij de vrouwen dwong tot prostitutie.

Afhankelijkheid en geweld

Eenmaal in de prostitutie maakte hij de vrouwen compleet afhankelijk. Zo moesten ze het verdiende geld meteen aan hem geven. Als zij niet deden wat de man hen opdroeg werden ze bedreigd en mishandeld. Ook mocht één van de vrouwen alleen bellen met haar familie over de luidspreker van de telefoon, zodat hij kon horen wat er werd gezegd.

De man zorgde voor vervoer of een werkplek, bepaalde waar en wanneer de vrouwen moesten werken, welke seksuele handelingen zij moesten verrichten en hoeveel de klant daarvoor moest betalen. Als de vrouwen niet luisterden werden ze geslagen of bedreigd. Ook moest één vrouw tegen haar wil seks met hem hebben. Het was voor de vrouwen onmogelijk om uit eigen wil te stoppen met hun werk als prostituee.

Meer slachtoffers

Naast de drie slachtoffers die hij dwong tot prostitutie, mishandelde hij drie andere jonge vrouwen waarvan hij er één ook bedreigde. Ook maakte hij zich schuldig aan een poging tot afpersing. Deze vrouwen hadden ook een seksuele relatie met de man of weigerden dit juist.

Tbs

Tbs met dwangverpleging is volgens de rechtbank noodzakelijk in het geval van de 37-jarige man. Hoewel hij weigerde om mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, is het duidelijk dat hij een stoornis heeft, waarvoor hij moet worden behandeld. Daarnaast moet de samenleving tegen hem beschermd worden, stelt de rechtbank. Van jongs af aan functioneert hij niet in de maatschappij. Ondanks alle scholing, intensieve behandelingen en straffen is de man niet bij te sturen geweest en heeft hij zijn agressieve en ontremde gedrag niet veranderd.