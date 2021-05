Heracles kan FC Twente negatief clubrecord bezorgen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – Heracles

Wordt het uitgerekend Heracles dat FC Twente een negatief clubrecord bezorgt? Al elf wedstrijden wacht Twente op een overwinning in eigen huis en daarmee is het trieste record uit 2018 al geëvenaard.

De laatste Twentse derby in De Grolsch Veste eindigde in 2-3 voor de Almeloërs. In september 2019 zette Aitor Cantalapiedra Twente nog wel op voorsprong, maar Cyriel Dessers en Mauro Júnior (2x) zorgden voor de ommekeer. De treffer van Emil Berggreen in blessuretijd viel te laat voor de thuisploeg om nog een remise uit het vuur te slepen.

Het was pas de derde zege voor Heracles op bezoek bij FC Twente. In februari 2012 werd het ook 2-3. Twee treffers van Luuk de Jong werden teniet gedaan door Everton (2x) en Darl Douglas. In 1985 was het John ter Mors die twee keer scoorde namens Heracles en zodoende een groot aandeel had in de sensationele 0-3 zege van de net gepromoveerde Almeloërs.

Veel vaker was FC Twente de baas in eigen huis. Een paar keer met grote cijfers. Dat begon al bij de allereerste ontmoeting in 1965, die Twente met 4-1 won. Heracles kwam toen nog wel op voorsprong door een benute penalty van Chris Hartjes, maar Dais ter Beek, Issy ten Donkelaar, Hans Roordink en Egbert ter Mors sloegen daarna genadeloos toe.

Marc Janko was in 2011 de gevierde man bij de grootste zege ooit in de derby. Twente won met 5-0 en Janko tekende voor vier van die treffers.

Eerder dit jaar eindigde de Twentse derby in Almelo in 2-2. Het is drie keer eerder voorgekomen dat FC Twente in één seizoen geen derby won, voor de laatste keer in de jaargang 2011/12.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

In Den Haag scoorde Mike van Duinen voor het laatst voor PEC Zwolle (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – ADO Den Haag

Thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag liggen PEC Zwolle wel, zo leert het verleden. Slechts drie keer sinds de eerste ontmoeting in 1979 ging ADO er met de volle winst vandoor in Zwolle.

De andere 25 competitieduels in eigen stadion leverden minimaal een punt op voor PEC. Ook de laatste ontmoeting in Zwolle (oktober 2019) won PEC. Iliass Bel Hassani, Reza Ghoochannejhad en Pelle Clement bogen een vroeg opgelopen achterstand om in de 3-1 zege.

Opvallend was het optreden in 2013 van Mateusz Klich bij de grootste zege die PEC boekte tegen ADO: 6-1. Klich staat niet tussen de doelpuntenmakers, maar bereidde wel vier treffers voor.

In Den Haag was PEC eerder dit seizoen met 0-2 de sterkste. Geboren Hagenaar Mike van Duinen en Clint Leemans beslisten het na rust in Zwols voordeel.

Aftrap: zondag 14.30 uur

In Nijmegen werd doelman Jay Gorter twee keer gepasseerd (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – NEC

Go Ahead Eagles moet winnen van NEC om nog een piepkleine kans te houden op rechtstreekse promotie. Het gaatje met De Graafschap is vier punten met nog twee duels te gaan. NEC weet al dat het nacompetitie om promotie speelt.

De Adelaarshorst is niet bepaald het favoriete stadion van NEC. Voor de laatste Nijmeegse overwinning moeten we 41 jaar terug, in april 1980 werd het 0-1. In de Eerste Divisie verloor Go Ahead nog nooit een thuiswedstrijd van NEC.

Go Ahead-keeper Jay Gorter kan zijn record van clean sheets in één seizoen (24) verder aanscherpen. Eerder dit seizoen kreeg hij er in Nijmegen nog twee om de oren toen Go Ahead met 2-1 verloor.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune bij RTV Oost.