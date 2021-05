Provincie gaat samen met omwonenden nieuw plan maken voor onveilige N377 in Nieuwleusen

Al jaren wordt er gesproken over maatregelen op de N377, de weg die Nieuwleusen aan de noordkant scheidt van buurtschap Den Hulst. Nadat er twee keer bijna fatale ongelukken met kinderen zijn gebeurd, kwamen omwonenden in actie. Ze hingen spandoeken op langs de weg met de tekst 'Moet er eerste iemand DOOD? #veiligeoversteek N377'.

Gesprekken

Plaatselijk Belang, aanwonenden en de gemeente waren al langer in gesprek met de provincie over de plannen. Ze hadden alleen niet echt het gevoel dat het ging helpen. "We wisten van tevoren dat het heel moeilijk zou worden, want eigenlijk was alles al lang en breed beslist en was er voor een echt goede oplossing geen geld beschikbaar", vertelt Arend Jan Schuurman, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.

Samen met de gemeente Dalfsen is het gelukt de provincie over stag te krijgen. De provincie gaat nu samen met aanwonenden, Plaatselijk Belang en de gemeente om tafel om een nieuw plan voor de weg te maken.

Blij

Voorzitter Schuurman is blij met het geboekte resultaat. "Voor de provincie mag de N377 dan in de eerste plaats een verkeersgoot zijn, voor de gemeente Dalfsen en voor de inwoners van Nieuwleusen is het wel de entree van de gemeente en van het dorp."

De groepen willen onder andere veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, rotondes bij onder andere de Backxlaan en de maximumsnelheid verlagen naar 50 kilometer per uur. Met die laatste twee punten lijkt de provincie het vooralsnog eens te zijn.

De nieuwe onderhandelingen betekenen wel dat de werkzaamheden aan de weg worden uitgesteld. Daarom heeft de provincie tijdelijk een betonnen afscheiding geplaatst tussen de fietsstrook en de rijbaan.