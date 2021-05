Inwoners Haaksbergen willen tijdelijk park op braakliggend terrein

Al jaren is de bouwput aan de Markt in Haaksbergen voor veel inwoners een doorn in het oog. Aan de bouwplannen wordt nog gewerkt en door allerlei procedures kan het nog een flinke tijd duren voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat. Reden voor een groepje Haaksbergenaren om het braakliggend terrein tijdelijk op te willen vullen. Met die opvulling kunnen ze nu een start maken, alleen is daar wel geld voor nodig. Daarom is de groep een crowdfundingsactie gestart.

De inwoners willen een park maken op het terrein, genaamd The GAP. Het park gaat bestaan uit twee delen: het 'gat in de Markt' en 'DeBron'. Inwoners kunnen daar spelen, sporten en gezellig bijkletsen.

Prullenbak adopteren

Er is nog heel wat werk te verzetten voordat het park er is en ook daarna is er nog hulp nodig. De crowdfundingsactie, die eind april van start is gegaan, is dan ook niet alleen gericht op het binnenhalen van het benodigde geld voor het park, maar ook voor het werven van vrijwilligers die het park na de tijd schoon houden.

Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld een prullenbak adopteren om die wekelijks te legen en de omgeving schoon te houden. Het is de manier om het park voor iedereen aantrekkelijk te maken: ook mensen met een kleine beurs kunnen meehelpen met de realisatie door hun handen uit de mouwen te steken.

Speeltoestellen

Natuurlijk is er ook geld nodig voor de aanleg van het park. Met 20.000 euro kan er gestart worden met de basis van het grondwerk, de eerste bankjes en de basis van het groenwerk. Voor het plaatsen van speeltoestellen, de aanleg van een NERF-parcours en een bootcampmogelijkheid is 5.000 euro extra nodig.

Voor het voetbalveld, het hondenspeelveld en de afronding van het geheel wordt nog een keer 5.000 euro gezocht. "We hebben de bedragen met opzet verdeeld, zodat er gestart kan worden met de plannen zodra er voldoende geld binnen is voor dat gedeelte. We willen zo snel mogelijk van de bouwput af om te kunnen gaan genieten van de mogelijkheden die het terrein ons geeft", laat Tanja Lammers weten, coördinator van het projectteam.

Inmiddels is 25 procent van het streefbedrag opgehaald. De actie loopt tot 9 juni.