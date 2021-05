Plan voor voedselbos in Almelo: eten uit eigen stad

Er is al veel gebeurd op de eventuele locatie voor het voedselbos. Afgelopen jaar zijn de nodige bomen gekapt en is er ruimte ontstaan. De plek kent Mensink goed. Cliënten van de zorgorganisatie werken veel in de volkstuinen bij het bos. “Dat vinden ze heerlijk”, legt hij uit. “Ze hebben een psychische of lichamelijke beperking en komen hier echt tot rust. Ook is het een makkelijke plek om met mensen in contact te komen.” Nu willen ze uitbreiden naar het bos achter de tuintjes.

Duurzaam idee

Zo’n voedselbos is er niet van de een op de andere dag. Een deel van de begroeiing voldoet al. “De bramenstruiken laten we staan, daar kan dit jaar al gebruik van worden gemaakt.” De rest duurt nog even. “Een peren- of appelboom is niet in een dag volgroeid, maar dat is geen probleem. Het is een duurzaam idee, wat tijd nodig heeft om te groeien, maar dan heb je er ook vele jaren wat aan.”

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een volwaardig voedselbos ontstaat, waar het hele jaar door eetbare producten te vinden zijn. “Zo’n bos moet onderhouden worden en er moet geoogst worden. Dat kunnen onze cliënten heel goed doen.” Op die manier is het idee een uitkomst voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar zij hebben niet als enige profijt. “Dit idee is uiteindelijk voor alle Almeloërs. Zo kunnen we de producten van hier bijvoorbeeld verkopen.”

Goedkeuring

Het idee heeft een boost gekregen door corona. “Toen vorig jaar de eerste lockdown begon, moesten wij stoppen met de dagbesteding”, legt Mensink uit. Toch heeft het niet lang stil gelegen. “Na een paar dagen hebben we in de buitenlucht de dagbesteding weer kunnen hervatten, bij deze volkstuinen.”

Samen met Kees van Schaik opperde hij het idee van een voedselbos achter de volkstuinen. De twee zien het al helemaal voor zich. “Kees is hier een keer komen kijken en wist meteen hoe hij het wilde hebben. We zijn nu in overleg met andere partijen om ideeën te bundelen. We hebben de ambitie om groter uit te pakken dan hier kan.”

We hebben geen zak met geld nodig, maar goedkeuring Gert Mensink

De twee konden rekenen op goedkeurende reacties van een aantal raadsleden. Ze wilden kijken naar mogelijkheden om geld vrij te krijgen voor het idee. “We hebben geen grote zak met geld nodig. Zo’n bos kost niet veel. We willen vooral goedkeuring.”