Kamerleden willen opheldering bij minister over opvanghuis Balkbrug

Zoals eerder vandaag gemeld heeft de gemeente Hardenberg na de klachten de WIC uitvoerig laten doorlichten. Daarbij werd onder meer de zorgkwaliteit en de huisvesting onder de loep genomen. Daarnaast heeft de sociale recherche een onderzoek ingesteld of de zorgsubsidies wel rechtmatig zijn besteed.

In de zorginstelling wonen met name senioren, die kampen met uiteenlopende vormen van zorgproblematiek.

Toezicht

De Kamerleden Kwint en Hijink (beiden SP) willen naar aanleiding van de publicatie van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onder meer weten hoe het zit met het toezicht bij de zorginstelling. En vooral ook hoe het kan dat er pas wordt ingegrepen nadat de bewoners hun klachten kenbaar maakten. "Wilt u nagaan waarom er niet eerder onderzoek is gedaan naar deze instelling?", aldus de Kamerleden in hun schriftelijke vragen aan de bewindsman.

Zorggeld

Bovendien willen de Kamerleden weten hoe het zit met het zorggeld en de uitkomsten van het onderzoek dat de sociale recherche hiernaar doet. Zoals gemeld is het vooronderzoek hiernaar intussen afgerond. De gemeente Hardenberg beraadt zich nog of er reden is voor vervolgonderzoek.

Verder vragen de Kamerleden aan minister De Jonge of het "wenselijk is dat de leef- en woongemeenschap geen jaarcijfers publiceert". Daarbij wijzen de parlementariërs erop dat de bewoners zorggelden ontvangen via de WMO en WLZ. Kwint en Hijink willen weten of dit niet in strijd is met de wetgeving.

De huisvesting van de bewoners van het evangelisch opvanghuis in Balkbrug roept vraagtekens op. (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Huisvesting

Tegenover RTV Oost beklaagden bewoners van de WIC zich over de in hun ogen belabberde huisvesting. Zo worden ze in gedateerde woonunits gehuisvest - door de cliënten steevast aangeduid als barakken - terwijl een aantal van hen kampt met gezondheidsklachten.

De Kamerleden willen van de minister weten wat het onderzoek door de gemeenteambtenaren en brandweer naar deze huisvesting heeft opgeleverd.

Landelijke inspectie

Ook vragen de parlementariërs zich af of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich niet actief met de WIC moeten bemoeien en eventueel een onderzoek moet instellen.

De IGJ liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat bij deze landelijke toezichthouder in het verleden wel signalen zijn binnengekomen over de WIC, maar dat die niet dusdanig waren dat ze hebben geleid tot nader onderzoek.

Buurtbewoners

In de regio komen de verhalen over de situatie bij de WIC overigens niet voor iedereen als een verrassing. Een inwoonster van een dorp verderop laat weten verbaasd te zijn dat de directeur zegt dat de gebrekkige staat van onderhoud van de gebouwen slechts sinds enkele jaren speelt. "Ik kwam er vroeger vijf keer per week langs als ik naar school ging. Het zag er toen altijd al - en dan heb ik het over dertig jaar geleden - vies en oud uit. Ik wist niet dat er nu nog steeds mensen wonen, daar schrok ik wel een beetje van. Volgens mij kun je beter op straat leven.”

“Het is een evangelische instelling, maar dat zie je er niet aan af. Ik heb ook het gevoel dat de mensen daar niet behandeld werden zoals een christen een ander behoort te behandelen. In mijn beleving ga je zo niet met mensen om. Zeker niet vanuit christelijk oogpunt.”

Reactie directie

De directeur van de WIC erkende tegenover RTV Oost dat de huidige huisvesting inderdaad niet de schoonheidsprijs verdient, maar wijst alle aantijgingen over eventuele verdwenen zorgsubsidies resoluut van de hand.