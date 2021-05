Wit met twee tinten grijs: latex vliegt door auto tijdens aanrijding in Zwolle

Gelukkig raakte niemand gewond bij de aanrijding. De bijrijder van Bernjan klaagde over een pijnlijke rug, dus dat houden ze even in de gaten, maar inmiddels zitten de heren aan een biertje terug te blikken. Ze zouden de muren van de nieuwe woning van Bernjan schilderen vandaag. Wit met twee tinten grijs. Het zat in aparte verfemmers, maar door de klap werden de kleuren in een keer gemengd en door de auto geslingerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Kliederbende in auto na aanrijding (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Witte haren

Geluk bij een ongeluk: het is latex, dus de onfortuinlijke bestuurder heeft het met veel water uit zijn haar kunnen wassen. Bernjan kan er inmiddels wel om lachen: "Ik denk dat ik nog wel even een paar witte haren zal houden." In plaats van schilderen was hij vanmiddag druk met de verzekering. De auto is total loss en ook zijn kleding is afgeschreven.

Bernjan Aalberts houdt nieuwe look over aan kop-staartbotsing (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Nu er nog geen verf op de muren van de nieuwe woning is gekomen, levert de aanrijding misschien inspiratie op voor een creatieve oplossing. Bernjan heeft de afbeeldingen opgevraagd bij de nieuwsfotograaf. Wordt het een muur met een bijzonder verhaal. Elk nadeel heeft een voordeel.