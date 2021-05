Droste terug bij GA Eagles voor duel met NEC

Jeroen Veldmate is ook op de weg terug. Trainer Kees van Wonderen houdt derhalve hoop dat zijn aanvoerder in de play-offs weer inzetbaar is.

Go Ahead Eagles is overigens nog altijd in de race voor directe promotie, dus het kan de play-offs ook ontlopen. In de laatste twee speelrondes moet de ploeg uit Deventer dan wel een achterstand van vier punten op De Graafschap wegwerken. Er moet daarom morgenavond worden gewonnen van de Nijmegenaren, die op de zesde plaats bivakkeren.

Voordelen

"Zo lang de kans er is, moet je er voor gaan", vindt Van Wonderen. "Bovendien: winst op NEC zou betekenen dat je op de derde plek blijft staan en dat heeft ook weer zijn voordelen voor de play-offs."

Het duel in De Adelaarshorst begint morgen om 20.00 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.