Heracles licht optie: Blaswich jaar langer onder de lat

Blaswich kwam in 2018 over van Borssua Mönchengladbach en begint in augustus dus aan zijn vierde seizoen bij Heracles Almelo. “Daar heb ik zin in”, reageert de Duitser, die deze week dertig jaar oud is geworden.

“Ik kijk ernaar uit om samen met de staf en het team nog een jaar door te gaan. Ik wil verdere stappen maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en ook met het team voor het maximaal haalbare gaan. We hebben de kans dit seizoen optimaal af te sluiten. We staan op een play-off-plaats, we kunnen onszelf belonen met Europees voetbal voor volgend seizoen. Dat moet het grote doel zijn.”

"Geweldige persoonlijkheid"

Technisch directeur Tim Gilissen: “Janis heeft laten zien een uitstekende doelman te zijn, die past bij de ambities die we nastreven. Daarnaast is hij een geweldige persoonlijkheid en een voorbeeld voor zijn medespelers op en naast het veld. We kijken dan ook uit naar de verdere samenwerking.”

Blaswich speelde tot nu toe 82 Eredivisiewedstrijden voor Heracles. Daarin hield hij 22 keer 'de nul'. Alleen zijn landgenoot Martin Pieckenhagen behaalde meer clean sheets in de Eredivisie (38) voor de club uit Almelo.