CDA Tubbergen komt na het weekend met voorstel om uit bestuurscrisis te komen

Komt er een extra wethouder bij? Of worden de taken van de vertrokken wethouder verdeeld? Pas na het weekend wordt duidelijk hoe het bestuurlijk verder moet in Tubbergen. Het CDA gaat dit weekend in gesprek met de fractie. Na het weekend hopen ze met een voorstel te komen.

Gisteren stapte de Tubbergse wethouder Ursula Bekhuis op, nadat een dag eerder haar partij bekendmaakte uit het college te stappen. Aanleiding daarvoor was het besluit van het CDA om voor een nieuw gemeentehuis te stemmen.

Alternatieven niet onderzocht

Alle andere partijen wilden dat eerst goedkopere alternatieven werden onderzocht voor het elf miljoen kostende project. Het CDA zag daar niets in. Omdat die partij met twaalf van de negentien raadszetels een overgrote meerderheid heeft in de raad, kreeg het Glashoes groen licht.

Voor Gemeentebelangen/VVD (GBVVD), de partij van wethouder Bekhuis, was het CDA-besluit de druppel. Ursula Bekhuis restte gisteren weinig anders dan te stoppen met haar functie als wethouder. Ze neemt op 6 juni afscheid.

Burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen vindt het jammer dat Bekhuis vertrekt. "Het was altijd fijn samenwerken binnen het college. Het is fijn, ook in het kader van de overdracht, dat ze heeft aangegeven haar werk tot 6 juni gewoon te blijven doen."

Over uitspraken hoe het nu bestuurlijk verder moet, met of zonder een extra wethouder, waagt Haverkamp zich niet. "Dat is aan de politiek. Vanuit mijn onafhankelijke rol als burgemeester probeer ik verbindend en faciliterend te zijn. Want het gaat wel om de bestuurbaarheid van onze gemeente. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze raad de komende periode op een goede wijze haar rol invult."