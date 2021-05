Wijhe klaar voor pumptrackbaan en skatepark

Als het aan initiatiefnemer Marco van Amersfoort ligt is Wijhe op termijn een sportpark rijker. Op het huidige ijsbaanterrein in het dorp moet een 1400 vierkante meter grote pumptrackbaan en skatebaan worden gebouwd om de jeugd meer variatie in sporten te bieden: "Wat ons betreft zou de schop al in de grond staan," aldus de ambitieuze initiatiefnemer Marco van Amersfoort.

Het plan heeft nog wel wat voeten in de aarde, maar volgens Van Amersfoort is dit het ideale moment om Wijhe kennis te laten maken met de wereld van BMX en het skaten: "De gemeente is vol gaan inzetten op het SPOC-gebied, waar kinderen kennis kunnen maken met sport. Een mooiere timing is er wat ons betreft niet." Het plan om een mogelijke pumptrackbaan en skatepark te bouwen is niet nieuw. De groep initiatiefnemers zet zich al enkele jaren in om de jeugd in Wijhe de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de sporten.

Inmiddels heeft zich ook de ideale locatie aangediend voor de initiatiefnemers. Volgens Van Amersfoort zou dit park gebouwd moeten worden op de huidige ijsbaan in het dorp: "De ijsbaan wordt eens in de zoveel jaren gebruikt. Daarnaast neemt ook het aantal leden van de ijsclub af. Zij zullen tijdens de ledenvergadering gaan bespreken om te gaan stoppen ofwel een andere oplossing te bedenken."

Petitie

Volgens Van Amersfoort is de kans vrij reëel dat IJsclub Wijhe in deze vorm ophoudt te bestaan: "Wij zijn momenteel met meerdere partijen in gesprek om te kijken hoe wij het gebied vorm kunnen geven. Ook de IJsclub staat niet onwelwillend tegenover dit plan. De ijsbaan leent zich uitstekend voor mogelijke andere sporten. Daarom zou het voor ons een fantastische locatie zijn." Om te toetsen of de gemiddelde Wijhenaar wel zit te wachten op zo'n pumptrackbaan en skatepark, startte Van Amersfoort een petitie: "Binnen een maand hadden wij 300 handtekeningen en voldoende vrijwilligers verzameld om het park te kunnen onderhouden. Dit gaat echt mijn stoutste dromen te boven."

Marco van Amersfoort is niet de enige die zich in zet voor het nieuwe sportpark. Ook professioneel BMX'er Mitchel Schotman uit Deventer is nauw betrokken bij het plan: "Ja ook Mitchel zet zich in voor het park," zegt Van Amersfoort trots. Hij vervolgt: "Hij is momenteel in Italië voor wedstrijden maar is behoorlijk betrokken bij onze plannen. Het is natuurlijk hartstikke gaaf voor de jeugd als Mitchel een voorbeeld kan dienen op de nieuw te bouwen baan."

Prijskaartje

Toch moeten de verwachtingen volgens Van Amersfoort wel een beetje getemperd worden. De eerste offertes laten zien dat voor een pumptrackbaan al gauw een kleine ton uitgetrokken moet gaan worden, laat staan het skatepark: "Er zal nog heel veel bergen moeten worden verzet. Maar dit zou voor de jeugd in Wijhe echt een enorme aanwinst zijn. En ja, ook voor de volwassenen hoor," glimlacht Van Amersfoort.

De initiatiefnemers van het park blijven de komende periode in gesprek met onder meer de IJsclub, mogelijke investeerders en de gemeente Olst-Wijhe om het plan verder uit te werken. Marco van Amersfoort ziet het al helemaal zitten: "Ondanks dat er nog ontzettend veel gedaan moet worden, zit ik met mijn hoofd al helemaal bij de mogelijke opening van het park. Voorlopig blijft het nog even bij dromen," zo besluit Van Amersfoort.