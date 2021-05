Willie Wartaal ontmoet Broeder Jozef

Dat staat haaks op het individualisme wat in de huidige tijd de overhand heeft. Het is een mooi gesprek over de betekenis van persoonlijke vrijheid en wat voor interpretatie we daaraan geven. Want, is vrijheid iets wat je hebt of wat je bent?

De 82-jarige Broeder Jozef (Jozef Essing) woont sinds 1991 in het klooster, is een echte fietsfanaat en is geregeld naar Lourders gefietst. In zijn vrije tijd prutst hij graag aan de PC. Dan bouwt hij nieuwe elementen in of verdiept zich in het open besturingssysteem Linux.

De veelzijdige woordkunstenaar Olivier Mitshel Locadia, bekend als Willie Wartaal, is een Nederlands rapper, acteur en televisiepresentator. Locadia werd bekend als lid van de rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Naast hiphopartiest is hij ook house/eclectische dj en weet hij het publiek als geen ander in beweging te brengen.

Willie Wartaal brak door in 2005 met de debuut single ‘Watskeburt?!’ van De Jeugd Van Tegenwoordig. In een klap kende heel Nederland Willie Wartaal.