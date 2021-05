Op vakantie in eigen provincie: "Je bent er even uit na al dat thuiswerken"

"Op dit moment zitten we op zeventig procent van de bezetting", zegt Tjeerd Dijkstra van Het Tolhuis. "Maar straks met Hemelvaart zitten we helemaal vol." En dat terwijl het weer niet bepaald meezit en er ook geen Duitse gasten op de camping verblijven.

Eropuit

Maar ook Nederlanders willen er blijkbaar opuit, want door al dat thuiswerken en online lesgeven, is een vakantie buitenshuis erg welkom. "Vorige week zaten we nog in quarantaine met het hele gezin. Dan maakt het eigenlijk niet uit waar je daarna bent, als je er maar even uit bent", aldus een campinggast uit Deventer.

Op bezoek bij de camping in Dalfsen:

Er gelden nog altijd maatregelen. Zo organiseert de camping geen activiteiten, moet je als gast reserveren voor het zwembad en is anderhalve meter afstand houden nog steeds de norm. Maar volgens Dijkstra houden mensen daar rekening mee. "Misschien moeten we er straks, als het weer wat drukker wordt, iets van zeggen. Maar mensen nemen tot nu toe heel goed hun verantwoordelijkheid."

Ook de vooruitzichten voor de zomervakantie zijn rooskleurig. "Qua boekingen ziet het er hartstikke goed uit", aldus Dijkstra. "Ik denk dat we dan nagenoeg vol zitten." Een verklaring? "We zitten hier natuurlijk in een mooie regio. Dat horen we ook veel, dus dat is heel fijn."