Tankstations in grensstreek missen Nederlanders: "Ik verlies vijftig procent omzet"

Van Lage tot Nordhorn en van Gildehaus tot Gronau: aan alle kanten van de Overijssels-Duitse grens zijn amper nog Nederlandse kentekens te spotten. Dat merken de tankstationhouders in de Duitse grensstreek ook. "Er zijn duidelijk minder Nederlanders. Ik verlies vijftig procent van mijn omzet, van tabak tot benzine", zegt een pomphouder in Gronau. "De regels zijn voor ons lastig. Veel mensen hebben zoiets van: we blijven in ons eigen land en kopen daar onze boodschappen."

Illegaal tanken

Even verderop, in Gildehaus, schat de eigenaresse dat het aantal Nederlandse klanten met zeventig tot tachtig procent is teruggelopen. "We merken echt dat de grenzen nu een soort van gesloten zijn", vertelt ze.

Tegelijkertijd stijgen de benzineprijzen in Nederland tot recordhoogtes. Tanken bij onze oosterburen scheelt daardoor nu al gauw zo'n dertig cent per liter.

Een enkele Nederlander waagt het er toch op en gaat 'illegaal' tanken in Duitsland: