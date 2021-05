Exodus-ambassadeur Terry Akins: "praten over mijn gevangen vader was bevrijdend"

Deze meimaand staat misschien nog wel meer dan anders in het teken van vrijheid. Vrijheid is een breed begrip, het kan voor een gedetineerde iets heel anders betekenen dan voor iemand die voor het eerst sinds maanden weer een terrasje mag pakken.

Terry Akins probeert verder te kijken. Ook als je in een cel opgesloten zit, kun je vrij zijn; innerlijk vrij. "Het gaat erom dat je de acceptatie en de rust in jezelf vindt. Er komt heel wat op je af als je in een cel zit, maar als je eerlijk het gesprek aangaat met jezelf, je familie en met de slachtoffers, werkt dat bevrijdend".

Vader in de cel

Terry was nog maar een jaar of tien, elf, toen zijn vader in de gevangenis terechtkwam. Hij moest een straf van acht jaar uitzitten. Terry verzweeg de detentie van zijn vader jarenlang, maar toen hij eenmaal zijn verhaal gedaan had, ontdekte hij dat het bevrijdend werkte.

Hij ging zich als puber interesseren voor de Tweede Wereldoorlog en wat vrijheid werkelijk betekent. Hij vroeg zich af of de kinderen van oorlogsmisdadigers of NSB'ers ook slecht waren. "In negen van de tien gevallen is dat niet zo."

Stigmatisering

Ook hij had als kind van een gedetineerde te maken met stigmatisering. Hij is als ambassadeur van de stichting Exodus het gezicht van ongeveer 25.000 kinderen, waarvan een vader of moeder in detentie zit.

Hij wil zijn leven niet meer laten beheersen door angst. "Dat is inderdaad een slechte raadgever." Maar soms komt hij onverwacht in situaties, waarin het voor hem voelt alsof hij gestigmatiseerd wordt. "Je moet je altijd afvragen, ben ik werkelijk in gesprek gegaan met die ander, met die gedetineerde, met die persoon met een kleurtje. Het zijn enge zaken voor ons, omdat het soms ver van je bed afstaat."

Zondag 9 mei is Terry Akins te gast in Hoogtij.