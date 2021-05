Drone van duizenden euro's valt van 35 meter hoogte naar beneden, Vogelwerkgroep Geesteren in zak en as

Vogelwerkgroep Geesteren zit in zak en as nu hun drone uit de lucht is gevallen. Het apparaat vloog vandaag op zo'n 35 meter hoogte toen die plotseling naar beneden viel. De kabels zijn stuk, de ophanging van de camera is gebroken en antennes aan de drone zijn beschadigd. "Dit is voor ons een forse schadepost" , baalt voorzitter Hennie Schröder.

"De verslagenheid is groot", gaat voorzitter Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren verder. "De weidevogeldrone kostte inclusief cursussen en onderhoudscontracten zo'n 27.000 euro. Vervanging van de kapotte drone kost circa 19.000 euro. We hebben geen geld meer om een dure reparatie te betalen."

De groep gebruikt de drone voor het zoeken naar nesten van onder andere grutto's in het hoge gras. Daarvoor had deze drone een speciale warmtebeeldcamera. "De tijd dringt, want na Hemelvaart gaan alle boeren in de omgeving beginnen met maaien en dan lopen de nesten gevaar. Dit ongeluk komt op een zeer ongelegen moment", aldus Schröder.

De oorzaak van de val is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.

Hulp voor even

Vanavond heeft een aantal in drones gespecialiseerde bedrijven de Vogelwerkgroep Geesteren uit de brand geholpen tijdens een zoektocht naar eieren op De Veldhoek bij boer Edwin. Schröder. "Heel fijn, we hebben toch nog zeven gruttonesten en een ander nest kunnen redden." Voor de langere termijn is de groep dringend op zoek naar donaties om de drone te laten repareren of om een nieuwe drone te kunnen kopen. Dit kan via een donatie op de website www.reddegrutto.nl.