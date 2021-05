Hiswa-Recron over bezetting campings: 'We hebben zeker niet te klagen'

Er zijn vanwege corona bijna geen Duitsers op het moment, maar de bezetting op de campings in Overijssel is behoorlijk. "We hebben zeker niet te klagen. De Nederlandse gasten maken veel goed", zegt Petra Ellens van Hiswa-Recron, de belangenorganisatie voor recreatieondernemers.

Omdat bezoek aan het buitenland vandaag de dag bijna niet mogelijk is, ontdekken veel Nederlanders hun eigen land. "Dat is natuurlijk niet echt verrassend, dat zagen we vorig jaar ook al. De mensen willen er toch op uit, lekker buiten zijn en even weg uit de dagelijkse sleur. Opvallend is dat steden vaak worden gemeden en dat men op grote schaal zoekt naar de rust en de natuur."

Privé-sanitair

Volgens Ellens is de bezetting op campings veel hoger dan normaal. "Vorig jaar zaten de campings ook een tijd dicht. Veel ondernemers hebben geïnvesteerd in privé-sanitair en dat blijkt goed te werken."

Keerzijde van de medaille is dat de kosten voor de ondernemers ook hoger zijn. "Er komt meer administratie bij kijken en er moet veel meer schoongemaakt worden. Het kan zijn dat het daardoor wat duurder wordt, maar je hebt natuurlijk ook te maken met een vrije markt, met vraag en aanbod."

'Prachtige natuur'

Ellens gaat ervan uit dat veel Nederlanders voor het eigen land blijven kiezen als corona eenmaal weg is. "Je zag vorig jaar ook al dat veel mensen Nederland echt ontdekt hebben. De prachtige natuur, de cultuur. Vorig jaar was een dip, maar we vertrouwen erop dat het dit jaar weer rechtgetrokken wordt. De prognoses zijn goed wat dat betreft."