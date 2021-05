Oortmanmolen in Lattrop is de mooiste van Overijssel

Het komend weekend is het Nationale Molenweekend. Veel molens zullen draaien, maar kunnen niet worden bezocht vanwege coronamaatregelen. Om toch de Overijsselse molens onder de aandacht te brengen, zijn de luisteraars van het Radio Oost-programma Goedemorgen Overijssel gevraagd om door te geven welke molen ze het mooiste vinden.

De verkiezing

Het ging daarbij niet alleen om het uiterlijk van de molen en hoe mooi de omgeving is. Ook telde mee wat er met de molen gebeurt, hoe actief de vrijwilligers zijn en wat de molen betekent voor een gemeenschap. De meeste reacties kwamen op de Oortmanmolen in Lattrop en watermolen Singraven in Denekamp. Het zijn totaal verschillende molens. De één wordt aangedreven door wind en de ander op waterkracht. Vooral de ligging van de molens werd gewaardeerd.

Mooiste molen

Presentator Bert van Losser besteedde de afgelopen week dagelijks aandacht aan de molenverkiezing en sprak onder meer met vrijwillig molenaars. Er zijn veel reacties gekomen, zo vertelde hij. De Oortmanmolen in Lattrop is uiteindelijk de winnaar geworden. Dit is nog steeds een productiemolen.

Er werken drie vrijwillig molenaars. Zij malen geregeld graan en leveren het meel aan plaatselijke bakkers en slagers. Op die manier is er dagelijks brood te koop van meel dat op de Oortmanmolen is gemalen. De slagers verwerken het meel in bloedworst en bakworst. Mensen in het dorp leven mee met de molen en helpen mee met activiteiten. Vrijwillig molenaar Hans Scheffer spreekt van een hechte gemeenschap.

Molendag

Zaterdag is het Nationale Molendag. De winkel onder in de molen in Lattrop is geopend. Er worden diverse soorten meel verkocht, maar rondleidingen geven gaat niet. Dat kan bij de meeste molens in Overijssel niet.

Molen de Lelie in Ommen is wel geopend voor publiek. Als activiteit worden er zaterdag pannenkoeken gebakken die in de winkel van de molen worden verkocht. Stichting De Hollandsche Molen is de initiatiefnemer van de jaarlijkse molendag. Om toch aandacht te vragen voor de molens zijn er diverse online activiteiten. Ook zijn er wandelroutes uitgezet langs diverse molens, onder meer in onze eigen provincie.