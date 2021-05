Dode hagedissen zoeken op de Sallandse Heuvelrug: "Kijk, daar ligt er eentje"

Studenten die opgeleid worden tot boa bij Landstede in Zwolle doen mee aan een onderzoeksproject van de provincie Overijssel. Door de mountainbike-route die door het natuurgebied loopt zouden er onnodige slachtoffers onder hagedissen vallen.

"Nee hoor, dit is niet saai." Luca loopt stapje voor stapje door het bos. "Je moet heel langzaam lopen, anders loop je misschien voorbij aan een hagedis. Die zitten ook vaak onder blaadjes of net aan de zijkant van het pad. We kijken naar dode en naar levende hagedissen."

In de video is de zoektocht van Luca te zien:

Hagedissen zoeken de warmte op van zo'n smal kronkelend fietspad wanneer de zon schijnt. Daar worden ze nog wel eens doodgereden door voorbijrazende mountainbikers. Studenten zijn aan het tellen hoeveel kleine slachtoffertjes er echt vallen rond die MTB-route. De studenten zijn nu twee weken bezig, het project duurt in totaal zes weken.

Dood

"Kijk, daar ligt er eentje." Het is de eerste dode hagedis die Luca vindt in de weken dat hij nu aan het zoeken is. "Dit is een zandhagedis, volgens mij een mannetje."

Dode hagedis (Foto: RTV Oost)

Luca maakt foto's van de dode hagedis. "Naast deze foto's schrijf ik ook de exacte locatie op, zodat we weten waar die gevonden is." Voorzichtig tilt Luca de hagedis van het pad en legt hem in de struiken. "Dat is wel zo netjes zo."