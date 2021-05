Snelweg A1 komend weekend richting oosten dicht tussen Rijssen en Azelo

Alle voertuigen moeten bij Rijssen van de snelweg af en worden met omleidingsroutes via de N347 en de N346 in de richting van de A35 omgeleid.

Doorgaand verkeer

Het doorgaande verkeer vanuit Arnhem wordt omgeleid via de N18 en A12 en via de N35 en A28. Verkeer vanuit Apeldoorn in de richting van Hengelo/Enschede/Osnabrück wordt vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid via A50 en A28 richting Zwolle.

Omleidingsroutes tussen afrit Rijssen en knooppunt Azelo (Foto: Rijkswaterstaat)

Monsterproject

Het is een van de afsluitingen die nodig zijn voor het monsterproject om de verkeersader te verbreden. De snelweg krijgt in Oost Nederland tot aan het knooppunt in beide richtingen drie rijbanen.

In juni, van vrijdag 4 juni negen uur 's avonds tot maandag 7 juni vijf uur 's morgens wordt het stuk snelweg de andere kant op afgesloten. Het is het laatste stukje van de A1 dat in deze fase wordt verbreed. Volgend jaar wordt gestart met het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Dat stuk snelweg moet in 2025 in beide richtingen drie rijbanen tellen.