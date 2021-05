Vriendenstichting Oonze Keark in Langeveen wil voorkomen dat de ziel uit het dorp verdwijnt

In Langeveen is de stichting Vrienden van St. Pancratius kerk ‘Oonze Keark’ opgericht. De Vriendenstichting wil de kerk zo lang mogelijk in deze functie houden, met de eredienst als basis. "En daarnaast moet het een plek zijn voor iedereen."

Het bestuur van de Pancratiusparochie kondigde vorig jaar zomer aan dat de kerk in Langeveen voor 2025 aan de eredienst zal worden onttrokken. Vijf andere dorpskerken van de parochie wacht hetzelfde lot. Het besluit zorgde voor onrust in de kerkdorpen.

Sinds de aankondiging door het Pancratiusbestuur buigen zich meerdere partijen over de toekomst van de kerk. Eén ding is volgens de oprichters van de stichting helder: het dorp wil de kerk zo lang mogelijk in de eredienst houden. Dat zou blijken uit een enquête die onder de inwoners werd gehouden.

Grote betrokkenheid

Volgens de oprichters is de betrokkenheid van de inwoners van Langeveen bij hun kerk groot. Langeveen wil ruimte blijven geven aan de mensen die graag naar de kerk gaan zoals zij dat gewoon zijn. Ook wil Langeveen de mogelijkheid van rouw, trouw en doop blijven behouden.

De Vrienden van ‘Oonze Keark’ willen zich ervoor inzetten dat de parochianen, die graag naar de volwaardige kerk gaan, dat kunnen blijven doen. De eredienst is daarvoor van belang. De stichting ziet de mogelijkheid om de kerk in de eredienst te behouden, ook na 2025.

Nadenken over de toekomst

De stichting wil in samenwerking met verschillende partijen in Langeveen nadenken over de toekomst van de kerk. "Je weet dat de kerk niet het eeuwige leven heeft hier op aarde", vertelt Bertus Nijhuis, medeoprichter van de stichting.

"Op dit moment is Langeveen een vitale geloofsgemeenschap die waarde hecht aan de eredienst. De cijfers die wij kennen geven aan dat onze vrijwilligers, bezoekersaantallen en de financiën op orde zijn. Dat geeft je recht op een kerk die niet gesloten wordt en daar moeten we dan ook voor gaan." Daarnaast wil de stichting verder kijken naar de toekomst. "Die twee dingen kunnen prima naast elkaar."

Religieus erfgoed

De kerk en haar onroerende bezittingen zijn religieus erfgoed van Langeveen, zegt Gerrit Derkink. "Als de kerk gewoon in de eredienst blijft, kan er zeker meer invulling voor de pastorie en het parochiecentrum gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingsmogelijkheden voor pelgrimage of bezinning."

Ook wordt er nagedacht over mogelijkheden voor levensbestendig wonen, begeleid wonen en dagopvang. Zelfs de mogelijkheid van een zorgpastorie als alternatief voor een zorgboerderij, wordt genoemd.

Derkink: "Daarnaast zou je ook kunnen denken aan Langeveen als vaste uitvalsbasis voor de kinderkerk en het jongerenpastoraat. Bovenal moeten we die invulling samen met andere partijen in Langeveen en parochianen, die eerder hebben aangegeven mee te willen denken, bekijken. Dan doen we het samen en komt er iets goeds uit."

"Voorkom dat de ziel uit het dorp verdwijnt"

Gerard Avéres wil voorkomen dat met het sluiten van de kerk, de ziel uit het dorp verdwijnt. "Met een kerk in het dorp heb je direct verbondenheid. Die verbondenheid is voor de één de wekelijkse kerkgang en voor de ander het met elkaar werken in de tuin van de pastorie of het bijhouden van het kerkhof."

De kerk in Langeveen heeft een grote groep vrijwilligers die hun betrokkenheid bij de kerk, ondanks de aangekondigde sluiting, gewoon blijven vervullen. "Je ziet dus dat de kerk in Langeveen meer is dan alleen een stenen gebouw", aldus Johan Oude Hesselink, een van de oprichters van de stichting. "Mensen willen er op welke manier dan ook mee verbonden blijven. Daar moeten we richting aan zien te geven en dat moeten we niet uit het oog verliezen."

Een plek voor iedereen

Mensen uit Langeveen kunnen ideeën bijdragen over de invulling van het werk van de stichting. Op die manier moet er een breed gedragen plan ontstaan waarin de kerk een plek is voor iedereen.